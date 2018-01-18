Yalçın Bayer'den flaş iddia! Aylin Nazlıaka ve Fikri Sağlar'ın cezaları kalkıyor mu?

NE OLMUŞTU?

Serap Belovacıklı

CHP'de sular durulmazken, Hürriyet gazetesinden Yalçın Bayer bugünkü köşesinde CHP ile ilgili önemli iddialar ortaya attı. Bayer, köşesinde ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve kınama cezası verilen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın cezalarının kaldırılmasının yarın PM'de görüşüleceğini yazdı.Mustafa Sarıgül ile CHP İl Kongresi’ne katılmayan Murat Hazinedar’ın yakın çevresine yaşadığı sıkıntılar nedeniyle CHP’den ayrılmayı düşündüğünü söylediğini...3-4 Şubat kurultayı öncesinde, partiden ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve disipline sevk edilen Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın ‘cezalarının’ kaldırılmasının yarınki PM toplantısında gündeme gelebileceğini...Canan Kaftancıoğlu’nun kazanmasında payı olan Seyit Torun’un, yeni dönemde örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olacağının gündeme getirildiğini...CHP’li Utku Çakırözer’in, Maltepe Cezaevi’nde tutuklu Enis Berberoğlu’nu ziyaretinden sonra “Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu her geçen gün hukuk, demokrasi ayıbı yaşanmaktadır. Enis Berberoğlu bir an önce özgür kalmalıdır” açıklamasını yaptığını...CHP Yüksek Disiplin Kurulu, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'yı partiden ihraç etmişti.Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, 7 Mayıs'ta Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri nedeniyle Parti Meclisi tarafından 38 "Evet", 19 "Hayır" oyuyla, "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.Parti Meclisi'nde kendisini savunan Sağlar, bir gazetede manşet yapılan sözlerin kendisine ait olmadığını, "Tek adam" değerlendirmesi yapmadığını belirtmişti.