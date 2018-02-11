Yalın, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sahnede!

Nazlı Erdol

adını verdiği yepyeni konseptiyle’ta sevenleriyle buluşacak olan, sahnede uzun yıllardır söylemediği şarkılarının yanı sıra, söz-müziği kendisine ait olan ve birçok ünlü ismin seslendirdiği şarkılarını da söyleyecek. Yalın, romantizmin doruğa çıkacağı muhteşem gecede çok özel bir sahne tasarımı ile konser verecek.İstanbullu sevenleriyle buluşmak için adeta gün sayan Yalın, "Çok heyecanlıyım. Anılara bir yenisini daha ekliyoruz! Derdi tasayı da alın gelin ki, şarkılarda derman bulalım. Sevgiyi de sevgiliyi de alın gelin ki, yeniden yeniden aşık olalım. Hele bir başlayalım, 14 Şubat’ta kalplerimiz sevgi ile müziği pekiştirecek” dedi.TİM Show Center14 Şubat Çarşamba21.00