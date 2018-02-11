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Yalın, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sahnede!

Kerki Production ve Solfej Organizasyon 14 Şubat Sevgililer Günü’nde romantik bir konsere imza atacak. Pop müziğinin sevilen sanatçısı Yalın, 21.00’da TİM Show Center’da en güzel güzel şarkılarını seslendirecek

Yalın, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sahnede!
‘Söz-müzik Yalın’ adını verdiği yepyeni konseptiyle 14 Şubat’ta sevenleriyle buluşacak olan Yalın, sahnede uzun yıllardır söylemediği şarkılarının yanı sıra, söz-müziği kendisine ait olan ve birçok ünlü ismin seslendirdiği şarkılarını da söyleyecek. Yalın, romantizmin doruğa çıkacağı muhteşem gecede çok özel bir sahne tasarımı ile konser verecek.

İstanbullu sevenleriyle buluşmak için adeta gün sayan Yalın, "Çok heyecanlıyım. Anılara bir yenisini daha ekliyoruz! Derdi tasayı da alın gelin ki, şarkılarda derman bulalım. Sevgiyi de sevgiliyi de alın gelin ki, yeniden yeniden aşık olalım. Hele bir başlayalım, 14 Şubat’ta kalplerimiz sevgi ile müziği pekiştirecek” dedi.

Yer: TİM Show Center
Tarih: 14 Şubat Çarşamba
Saat: 21.00


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