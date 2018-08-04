Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Tuğba Sarıdeniz'e ulaşamayan arkadaşı polisi aradı, kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşı karşıya kaldılar.

04 Ağustos 2018, Cumartesi 12:56 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2018, Cumartesi 13:04
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Tuğba Sarıdeniz’i (38) telefonla arayarak ulaşamayan arkadaşı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan kadının evine gitti. Zile uzun süre basılmasına rağmen kapı açılmayınca durum polise bildirdi. Polis kapıyı açınca arkadaşı büyük şok yaşadı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine adrese giden polis kapıyı açarak eve girince kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından Tuğba Sarıdeniz’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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