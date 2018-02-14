Yalova'da 20 gündür dükkanda mahsur olan kedi için mahalleli seferber oldu

DÜZENLİ BESLENİYOR AMA PSİKOLOJİSİ BOZULABİLİR

NASIL VE NE ZAMAN GİRDİĞİ BELLİ DEĞİL

İÇERİDE DEĞERLİ EŞYALAR DA VAR

Yusuf Cevahir

Yalova'da, garaj olarak kullanılan bir dükkânda 20 gündür mahsur olan kedi için mahalleli seferber oldu. Kilitli kapının altından verilen mamayla beslenen kediyi kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Vefa Salman, Almanya’da olan dükkan sahibine ulaşamadıklarını, savcılıktan çıkacak yasal bir izinle kapıyı açıp, kediyi kurtaracaklarını söyledi.Süleymanbey Mahallesi Tükenmez Sokak’taki Ateş Apartmanı´nın zemin katında bulunan dükkânda mahsur kalan kedi için mahalleli ayağa kalktı. İçerisinde lüks bir aracın bulunduğu dükkanın Almanya’daki sahibine ulaşılamayınca, mahalleli dükkanın kapısının altından kapla mama vererek kediyi beslemeye başladı. Bazı hayvanseverler, kedinin düzenli olarak beslense bile psikolojisinin bozulacağını ileri sürdü.Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kendilerine bu konuda 5 gün önce müracaat yapıldığını söyledi. Salman, "5 günden beri itfaiye müdürüm konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Bütün girişimlerde bulundu. O canın oraya nasıl ve ne zaman girdiği belli değil. Ancak burası özel bir mülk. Mülkün sahibinin yurt dışında yaşadığı bilgisini aldık. Apartmanın yönetim kurulu başkanı yoluyla, direkt kendimiz ulaşmayı denedik, ulaşamadık. Kişiyi de tanımıyoruz, bilmiyoruz. Bunun da yasal prosedürü var. Emniyetle temasa geçildi. Emniyet de bize bunun yasal sıkıntıları olacağı yönünde görüş bildirdi. Mahalle muhtarımızla görevli arkadaşımız, itfaiye müdürümüz temasa geçti. Dükkân sahibinin adının Ahmet Ateş olduğu, Almanya´da yaşadığını tespit ettik" dedi.Savcılıktan çıkacak olan yasal bir izin ile kapının açılabileceğini söyleyen Başkan Salman, "İçeride değerli eşyalarının da bulunduğu bilgisi verildi apartman sakinleri tarafından. Ancak savcılıktan çıkacak yasal bir izinle burayı açıp o canı oradan tekrar doğal ortama alma şansımız var. Kedinin neşesi yerinde. Son derece sağlıklı, oynuyor, keyifli. Bizim itfaiyedeki arkadaşlarımız da hayvanseverler de bu konuda son derece hassas. Kedinin yemeği, suyu her gün veriliyor, verilmeye de devam edecek. Umarım ilgili yazı en yakın zamanda çıkar veya Ahmet Ateş isimli o özel mülkün sahibine ulaşılır. O canı, sevimli kedimizi bir an önce oradan kurtarırız" diye konuştu.Gazetecilerin çekim yaptığı sırada içerideki kedinin sesini duyan başka bir kedi de dükkanın önüne gelince ilginç görüntüler oluşturdu.