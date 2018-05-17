Kaptan Yapım Organizasyontarafından 02-05 Ağustos tarihleri arasında “Birlikte Güzel” sloganıyla düzenlenecek olan Yalova Müzik Festivali 2018, Türk rock ve alternatif müziğin en iyilerini bir araya getirmeye hazırlanırken, 15 Mayıs Salı günü saat 10:00’dan, 20 Mayıs Pazar günü saat 10:00'a kadar “1 bilet alana 1 bilet bedava!” kampanyası düzenliyor.

4 gün boyunca İstanbul’a sadece 1 saat uzaklıkta, Yalova’nın en güzel sahilinde; “Yalova TatilPark” gerçekleşecek “Yalova Müzik Festivali” nde 30’a yakın performans ve sürpriz etkinlikler gerçekleşecek. 4.000 kişilik kamp alanı, 40.000 kişilik kapasitesi ile bu yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Yalova Müzik Festivali 2018

2.Ağustos

Açılış Partisi

3.Ağustos

Haluk Levent

Manuş Baba

Aylin Aslım

Gazapizm

Can Gox

İstanbul Arabesque Project

Keti

Dejavu Fead ve Derdiyok Ali

Fezadan

Mert Erşahin

4.Ağustos

Şebnem Ferah

Bülent Ortaçgil

Redd

Melek Mosso

Murat İlkan&Metin Türkcan

Timsahın Gözyaşları

Necati ve Saykolar

Vera

Naz Ölçal

Barlas Tan Özemek

5.Ağustos

Teoman

Ceylan Ertem

Adamlar

Ahmet Aslan

Sena Şener

Demir Can İğrek

Sözeri

Teneke Trampet

Can Kazaz

Can Oflaz