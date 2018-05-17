Yalova Müzik Festivali'nde gençlere sürpriz
Kaptan Yapım Organizasyon tarafından 02-05 Ağustos tarihleri arasında “Birlikte Güzel” sloganıyla düzenlenecek olan Yalova Müzik Festivali 2018, Türk rock ve alternatif müziğin en iyilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor
Kaptan Yapım Organizasyontarafından 02-05 Ağustos tarihleri arasında “Birlikte Güzel” sloganıyla düzenlenecek olan Yalova Müzik Festivali 2018, Türk rock ve alternatif müziğin en iyilerini bir araya getirmeye hazırlanırken, 15 Mayıs Salı günü saat 10:00’dan, 20 Mayıs Pazar günü saat 10:00'a kadar “1 bilet alana 1 bilet bedava!” kampanyası düzenliyor.
4 gün boyunca İstanbul’a sadece 1 saat uzaklıkta, Yalova’nın en güzel sahilinde; “Yalova TatilPark” gerçekleşecek “Yalova Müzik Festivali” nde 30’a yakın performans ve sürpriz etkinlikler gerçekleşecek. 4.000 kişilik kamp alanı, 40.000 kişilik kapasitesi ile bu yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor.
Yalova Müzik Festivali 2018
2.Ağustos
Açılış Partisi
3.Ağustos
Haluk Levent
Manuş Baba
Aylin Aslım
Gazapizm
Can Gox
İstanbul Arabesque Project
Keti
Dejavu Fead ve Derdiyok Ali
Fezadan
Mert Erşahin
4.Ağustos
Şebnem Ferah
Bülent Ortaçgil
Redd
Melek Mosso
Murat İlkan&Metin Türkcan
Timsahın Gözyaşları
Necati ve Saykolar
Vera
Naz Ölçal
Barlas Tan Özemek
5.Ağustos
Teoman
Ceylan Ertem
Adamlar
Ahmet Aslan
Sena Şener
Demir Can İğrek
Sözeri
Teneke Trampet
Can Kazaz
Can Oflaz