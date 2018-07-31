Yalovaspor, Saddam Hüseyin'i transfer etti
Yalovaspor, Pakistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Saddam Hüseyin'i transfer etti.
Yeni sezona 'iddialı' girmek isteyen Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yalovaspor, Pakistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Saddam Hüseyin'i kadrosuna kattı.Oyuncunun yıllık ücreti ve sözleşme detayları ise bilinmiyor.
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Pakistanlı oyuncunun adının, 1979 ile 2003 yılları arasında Irak'ı yöneten devrik lider Saddam Hüseyin'le aynı olması dikkatlerden kaçmadı.
Saddam Hüseyin, ABD işgalinin ardından başkent Bağdat'ı terk etmiş, 13 Aralık 2003'te yakalanmıştı.
Saddam Hüseyin, 2006'da idam edilmişti.