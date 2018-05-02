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 Yamaç paraşütçüleri Tekirdağ’da buluşuyor: İlk kez radyodan yayın yapılacak

Orman ve Su  İşleri Bakanlığı’nca Tekirdağ’da düzenlenecek Yamaç Paraşütü Şenliği kapsamında, dünyada ilk kez yamaç paraşütünden havada canlı radyo yayını da gerçekleştirilecek

02 Mayıs 2018, Çarşamba 13:52
 Yamaç paraşütçüleri Tekirdağ’da buluşuyor: İlk kez radyodan yayın yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tabiat turizmiyle ilgili başlattığı seferberlik kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun "Orman Su Varsa Hayat Var" sloganı ve tabiat turizmi çerçevesinde Türkiye’de ilk kez Tekirdağ’da "Yamaç Paraşütü Şenliği" yapılacak.


CANLI RADYO YAYINI YAPILACAK


Kartaltepe Tabiat Parkı’nda 8 Mayıs Salı günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek şenlikte yamaç paraşütü gösterisi, paramotor uçuşları, yöresel gastronomi sunumları, bitki illüstrasyon gösterimleri ve söyleşiler düzenlenecek.

Etkinliğin ilgi çeken bir başka bölümünde ise dünyada ilk kez yamaç paraşütünden canlı radyo yayını yapılacak. Radyo Akademi ödüllü "Tabiatın Sesi" radyo programı havada gerçekleşecek.


GÜN BOYU DEVAM EDECEK


Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi, Tekirdağ Yamaç Paraşütü Kulübü, Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü, Şarköy Muhtarlığı, Radyo Can ve Namık Kemal Üniversitesi Radyosu’nun destek verdiği etkinlik gün boyu devam edecek.
 


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