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Yamaç paraşütü sırasında baygınlık geçirdi

Denizli'nin travertenleriyle dünyaca ünlü turizm bölgesi Pamukkale'de yamaç paraşütü pilotuyla tandem atlayışı yapan 28 yaşındaki Çinli turist Xıija Jin, bir anda çığlık atmaya başladı ve baygınlık geçirdi

Yamaç paraşütü sırasında baygınlık geçirdi
Denizli Pamukkale'ye tatile giden Çinli turist Xıija Jin, yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepesi Mevkii'ne çıktı.

İzmir'den gelen yamaç paraşütü pilotu Uğur Özkaya ile tandem anlayış yapan Jin, bir süre havada travertenlerin keyfini çıkardı. Pilotun inişe geçtiği sırada yamaç paraşütü havada tur atarken, Jin çığlık attı, ardından baygınlık geçirdi.


TELSİZLE YARDIM İSTEDİ


Jin'in çığlık atması ve bayılma anı, paraşüte takılı kamera tarafından anbean kaydedildi. Turist Jin'in bayıldığını fark eden pilot Özkaya, telsizle arkadaşlarına bildirip yardım istedi.

Paraşüt yere indikten sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Jin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



 


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