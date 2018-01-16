Yamaç paraşütü sırasında baygınlık geçirdi



TELSİZLE YARDIM İSTEDİ

Gizem Yetil

Denizli Pamukkale'ye tatile giden Çinli turist, yamaç paraşütü yapmak içinMevkii'ne çıktı.İzmir'den gelen yamaç paraşütü pilotuile tandem anlayış yapan Jin, bir süre havada travertenlerin keyfini çıkardı. Pilotun inişe geçtiği sırada yamaç paraşütü havada tur atarken, Jin çığlık attı, ardından baygınlık geçirdi.Jin'in çığlık atması ve bayılma anı, paraşüte takılı kamera tarafından anbean kaydedildi. Turist Jin'in bayıldığını fark eden pilot Özkaya, telsizle arkadaşlarına bildirip yardım istedi.Paraşüt yere indikten sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Jin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.