Yanan araçtan son anda atladı!



İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ



YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Gizem Yetil

Rize Atatürk Caddesi’nde yol kenarında sürücüsünün park etmeye çalıştığı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.Aracının yandığını fark eden sürücü hemen otomobili terk etti. Kısa sürede bütün aracı saran alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Alevlerin son bulduğu araca daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirildi. Bu süre içerisinde yol trafiğe kapatıldı.