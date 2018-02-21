Yanan araçtan son anda atladı!

Rize’de park etmeye çalıştığı aracının alev almasıyla kendisini dışarı atan sürücü son anda ölümden döndü

Yanan araçtan son anda atladı!
Rize Atatürk Caddesi’nde yol kenarında sürücüsünün park etmeye çalıştığı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.


İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ


Aracının yandığını fark eden sürücü hemen otomobili terk etti. Kısa sürede bütün aracı saran alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.



YOL TRAFİĞE KAPATILDI


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Alevlerin son bulduğu araca daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirildi. Bu süre içerisinde yol trafiğe kapatıldı.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ceazevi firarisi Bolu'da piknik yaparken yakalandı

Ceazevi firarisi Bolu'da piknik yaparken yakalandı
Aydın'da kazada ölen aynı aileden 3 kişi yan yana toprağa verildi

Aydın'da kazada ölen aynı aileden 3 kişi yan yana toprağa verildi
Eşini otel lobisinde öldüren kocaya haksız tahrik indirimi istendi!

Eşini otel lobisinde öldüren kocaya haksız tahrik indirimi istendi!
Yurt odasındaki dayak iddiasına soruşturma başlatıldı

Yurt odasındaki dayak iddiasına soruşturma başlatıldı
Muğla'da esrarengiz cinayet! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Muğla'da esrarengiz cinayet! Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
Kozmetik fabrikası kaçak cinsel hap fabrikası çıktı

Kozmetik fabrikası kaçak cinsel hap fabrikası çıktı
Bahçelievler'deki cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bahçelievler'deki cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
'Mavi Balina' oyunu Bursa'da can aldı

'Mavi Balina' oyunu Bursa'da can aldı
Gelin ve kayınvalideli uyuşturucu çetesine operasyon: 12 gözaltı

Gelin ve kayınvalideli uyuşturucu çetesine operasyon: 12 gözaltı
Şişli'de çalıştıkları evden 3,5 milyon değerinde ziynet eşyası çaldılar

Şişli'de çalıştıkları evden 3,5 milyon değerinde ziynet eşyası çaldılar
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu (Son depremler)

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu (Son depremler)