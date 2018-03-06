Yanan restoranını gözyaşları içinde izledi

Üsküdar’da bir restoran henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı, yandığını gören restoran sahibi gözyaşlarını tutamadı

Yanan restoranını gözyaşları içinde izledi
Olay, 00.00 saatlerinde Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranın bacasına sirayet ederken çevrede ki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri restorana köpükle müdahale etti.



ÖLEN YA DA YARALANAN YOK


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Öte yandan restoranın sahibi göz yaşlarını tutamayarak sinir krizi geçirdi. Yangında ölen ve ya yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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