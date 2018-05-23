Yangında 10 iş yeri küle döndü

Yangın, dün akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Yusuf Paşa Mahallesi'ndeki Dünya İş Merkezi'nde çıktı. 100’den fazla işletmenin faaliyet gösterdiği Dünya İş Merkezi'nde çıkan yangının ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı. İş yerlerine gelen vatandaşlar, ortaya çıkan manzara karşısında büyük üzüntü yaşarken, bazı iş yeri sahipleri yangından kurtarılan eşyalarını başka yerlere taşıdı. Yangın nedeniyle 10'u aşkın iş yerinin tamamen yandığı, 20'ye yakınının da zarar gördüğü iş merkezinde temizlik çalışması sürüyor.

İşletmesinin tamamı hasar gören İbrahim Halil Taplamacı, tüm iş merkezindeki hasarın ise bir milyon lira civarında olduğunu söyledi.