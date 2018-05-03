Yangında mahsur kalan 3 yavru kediyi itfaiye kurtardı

Can Hakman

'taki turistik bir otelin kazan dairesinde, dün gece saatlerinde yangın çıktı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye Avanos Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yetersiz kalınca, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, kazan dairesinde yoğun dumandan etkilenen 3 kedi yavrusu da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Su ile yıkanan ve süt verilen kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA