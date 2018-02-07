Yanında çalıştırdığı kıza cinsel istismarda bulunan terziye 8 yıl hapis

Kayseri’de yanında çalıştırdığı 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ve kızın babası ile ağabeyi tarafından darp edilen tutuklu yargılanan terziye mahkemece ‘basit cinsel istismar’ suçundan 8 yıl ceza verildi

Yanında çalıştırdığı kıza cinsel istismarda bulunan terziye 8 yıl hapis
19 Eylül 2017’de saat 19.00 sıralarında Camikebir Mahallesi’nde bir terzi dükkanında meydan gelen olayda iddiaya göre iş yeri sahibi A.K., yanında çalışan 16 yaşındaki G.Ç.’yi elle taciz etti. İşyerinden çıkan kız G.Ç. evine giderek yaşadığı olayı ailesine anlattı. Kızın ağabeyi, babası ve halasının oğlu, terzi dükkanına giderek terzi A.K.’yi darp etti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.K., mağdure G.Ç. (16) ile mağdurenin babası ve avukatlar hazır bulundu. 


ARABA FOTOĞRAFLARINA BAKTIRIRKEN TACİZ ETMİŞ


Tutuklu sanık A.K. üzerine atılı suçlamayı reddederek mağdureye cinsel istismarda bulunmadığını, kendisine iftira atıldığını belirtip, “İşe alalı bir hafta oldu, benden para istedi. 20 TL verdim. Daha sonra yine fazla para istedi, vermeyince iftira attı” diyerek tahliyesini ve beraatını istedi. 

Mağdure G.Ç. ise terzi dükkanında sanığın yanına çağırdığı, cep telefonunda araba fotoğraflarına baktırdığı sırada sanık A.K.’nin taciz ettiğini söyleyerek sanıktan şikayetçi oldu. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.K.’ye ‘basit cinsel istismar’ suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. 

İHA


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