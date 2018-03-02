Yanlışlıkla Türkiye'ye geçen 2 Yunan askeri tutuklandı



YUNANİSTAN 2 YUNAN ASKERİ İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?



YUNANİSTAN DARBECİ ASKERLERİ İADE ETMEDİĞİ GİBİ TRUMP'A MEKTUP GÖNDERMİŞTİ



21 YIL SONRA KARDAK KRİZİ

Can Hakman

de'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ınyakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzisyanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaptıkları belirlenen Yunan askerlerin, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.2 Yunan askeri savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 Yunan askeri “Askeri sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nde 'casusluğa teşebbüs etmek' ve 'askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklandı.Mahkeme, askerlerin üzerlerinden çıkan djital verilerin incelenmesine de karar verdi.Yunan Kara Kuvvetleri, "1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapmakta olan 2 asker Kastanies bölgesinde olağan devriye görevini yürütürken kötü hava şartları sebebi ile Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandılar’’ şeklinde açıklama yapmıştı. Açıklamada Yunan askerlerinin gerekli formalite işlemeleri için Edirne’de bulundukları ve Yunanistan’a dönmeleri için Türk makamları ile temas halinde olunduğu belirtilmişti.Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti. Bununla da yetinmeyen ve Kıbrıs açıklarında, kendi kafasına göre doğal gaz sondaj çalışması yapan Rum Kesimi ve Yunanistan bugün ABD Başkanı Trump'a bir mektup gönderdi. Mektupta Trump'ın Türkiye'ye karşı hamlede bulunması istenmişti.Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, geçtiğimiz gün FETÖ’cülerin Türkiye’den kaçışlarda Yunanistan’ın Lozan’ı çiğneyerek işgal ettiği adaları kullandığını bildirmişti. Yalım, “2004’den beri Yunan işgali altında olan İzmir Koyun Adası, FETÖ üyeleri için güvenli sığınak oldu. FETÖ üyesi oldukları belirtilen 17 kişi, 19 Şubat 2018 Pazartesi günü Çeşme sahillerinden şişme bot ile İzmir Koyun Adası’na kaçtı. Konu ile ilgili haberler basında yer aldı. Koyun Adası’na çıkan 17 kişi Yunan Sahil Güvenlik kuvvetleri tarafından Sakız Adası’na götürüldü. Kaçaklar verdikleri ifadede, “Erdoğan rejimi tarafından tutuklanma tehdidi altında olduklarını” söyleyerek siyasi sığınma talebinde bulundular” demişti.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şubat ayının başında kuvvet komutanları ile birlikte 21 yıl önce Yunanistan ile savaşın eşiğine gelinen Kardak kayalıklarını krizin yıldönümünde ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında Yunan botu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak'a girmesini önlemeye çalışmış, gergin anlar yaşanmıştı.DHA