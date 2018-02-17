Yanmış cesedi bulunan kadının kocası: Eşim kendini yaktı

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde, bir çocuk annesi Ganime Varsak'ın (28), yakılmış cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi S.V. emniyettteki ifadesinde "Eşim beni WhatsApp'tan görüntülü aradı, benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi" dedi.

Yanmış cesedi bulunan kadının kocası: Eşim kendini yaktı
Bahşili ilçesinde üzerine benzin dökülerek yanmış halde bulunan cesedin bir çocuk annesi Ganime Varsak'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan eşi S.V., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
 

GARDIROPTAN BAŞKA BİR ADAM ÇIKTI


Bir eczanede çalışan S.V.'nin (31), emniyetteki ifadesinde olaydan 5 gün önce öğle saatlerinde eve gittiğini bu sırada eşinin de evde olduğunu ve gardıroptan bir başka adamın çıktığını iddia etti.


 

"ARABAYI YAKARKEN KENDİNİ DE YAKTI"


S.V., eşi ile bu nedenle tartıştığını ancak birkaç gün sonra barıştıklarını, olay günü eşinin isteği üzerine benzinliğe giderek bir bidon benzin aldıklarını ileri sürerek, " Benzin aldıktan sonra eve geldik ancak eşim arabada bir şey unuttuğunu söyleyerek tekrar aşağıya indi ve bir daha gelmedi. Kendisi psikolojik tedavi görüyordu. Bir süre sonra WhatsApp'tan beni görüntülü aradı, benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Daha sonra arabayı yakacağını söyledi. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi. Korktuğum için polise gidip olanları anlatmadım" dedi.

Ganime Varsak'ın eşi S.V. ve 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgi soruşturma sürüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Konya'da TIR'ların feci kazası

Konya'da TIR'ların feci kazası
Patronunun eşini kaçırdı, 'Beni öldürme' diye yalvardı

Patronunun eşini kaçırdı, 'Beni öldürme' diye yalvardı
Müge Anlı'nın programın canlı yayında cinayet itirafı

Müge Anlı'nın programın canlı yayında cinayet itirafı
Bursa'da genç kadın derede ölü bulundu

Bursa'da genç kadın derede ölü bulundu
Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi

Muğla’da 1 milyon lira değerinde esrar ele geçirildi
Helin Palandöken'in davasındaki skandalla ilgili soruşturma

Helin Palandöken'in davasındaki skandalla ilgili soruşturma
İstanbul'da doktoru bıçaklayıp sopayla dövdüler!

İstanbul'da doktoru bıçaklayıp sopayla dövdüler!
Mizgin Yıldız'dan haber alınamıyor

Mizgin Yıldız'dan haber alınamıyor
Arnavutköy cinayetinde flaş gelişme

Arnavutköy cinayetinde flaş gelişme
Entelektüel dolandırıcılık davası sonuçlandı

Entelektüel dolandırıcılık davası sonuçlandı
İple boğarak öldürdü, DNA tespitiyle tutuklandı

İple boğarak öldürdü, DNA tespitiyle tutuklandı