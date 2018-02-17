Yanmış cesedi bulunan kadının kocası: Eşim kendini yaktı

GARDIROPTAN BAŞKA BİR ADAM ÇIKTI

"ARABAYI YAKARKEN KENDİNİ DE YAKTI"

Erdinç Şahin

Bahşili ilçesinde üzerine benzin dökülerek yanmış halde bulunan cesedin bir çocuk annesi Ganime Varsak'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan eşi S.V., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Bir eczanede çalışan S.V.'nin (31), emniyetteki ifadesinde olaydan 5 gün önce öğle saatlerinde eve gittiğini bu sırada eşinin de evde olduğunu ve gardıroptan bir başka adamın çıktığını iddia etti.S.V., eşi ile bu nedenle tartıştığını ancak birkaç gün sonra barıştıklarını, olay günü eşinin isteği üzerine benzinliğe giderek bir bidon benzin aldıklarını ileri sürerek, " Benzin aldıktan sonra eve geldik ancak eşim arabada bir şey unuttuğunu söyleyerek tekrar aşağıya indi ve bir daha gelmedi. Kendisi psikolojik tedavi görüyordu. Bir süre sonra'tan beni görüntülü aradı, benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Daha sonra arabayı yakacağını söyledi. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi. Korktuğum için polise gidip olanları anlatmadım" dedi.Ganime Varsak'ın eşi S.V. ve 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgi soruşturma sürüyor.