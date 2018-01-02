Yaparsın Aşkım'da kardeşine kızan yarışmacı, programı terk etmek istedi



ELDİVENLERİ ÇIKARTIP STÜDYOYU TERK EDİYORDU



İLKER AYRIK SAKİNLEŞTİRDİ

Elif Bayram

FOX TV ekranlarındasunumuyla ekrana gelen' isimli yarışma programının finalinde sinirler gerildi.Yarışma boyunca sempatik tavırlarıyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri güldüren Karadenizli yarışmacı Cemil, finalde istediği penaltı atışlarını yapamadığı gibi kurtarışlarda da etkisiz kaldı. Bu esnada stüdyodaki kardeşi tarafından Uğur tarafından sert bir dille uyarılan Cemil, eldivenleri çıkartarak yarışmayı terk etmek istedi.Sunucu İlker Ayrık'ın araya girmesi ile güçlükle sakinleşen Cemil, yarışmaya devam etti. Bu dakikalardan sonra da eşiyle birlikte istediği atışları ve kurtarışları yapamayan Karadenizli yarışmacı, arabayı rakibe kaptırdı.