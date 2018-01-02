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Yaparsın Aşkım'da kardeşine kızan yarışmacı, programı terk etmek istedi

FOX TV'de ekrana gelen 'Yaparsın Aşkım'da kardeşine sinirlenen Karadenizli yarışmacı, stüdyoyu terk etmek istedi. Asabi yarışmacı, İlker Ayrık'ın araya girmesi ile sakinleşti

02 Ocak 2018, Salı 15:40
Yaparsın Aşkım'da kardeşine kızan yarışmacı, programı terk etmek istedi
FOX TV ekranlarında İlker Ayrık'ın sunumuyla ekrana gelen 'Yaparsın Aşkım' isimli yarışma programının finalinde sinirler gerildi.


ELDİVENLERİ ÇIKARTIP STÜDYOYU TERK EDİYORDU


Yarışma boyunca sempatik tavırlarıyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri güldüren Karadenizli yarışmacı Cemil, finalde istediği penaltı atışlarını yapamadığı gibi kurtarışlarda da etkisiz kaldı. Bu esnada stüdyodaki kardeşi tarafından Uğur tarafından sert bir dille uyarılan Cemil, eldivenleri çıkartarak yarışmayı terk etmek istedi.


İLKER AYRIK SAKİNLEŞTİRDİ


Sunucu İlker Ayrık'ın araya girmesi ile güçlükle sakinleşen Cemil, yarışmaya devam etti. Bu dakikalardan sonra da eşiyle birlikte istediği atışları ve kurtarışları yapamayan Karadenizli yarışmacı, arabayı rakibe kaptırdı.



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