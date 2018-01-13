New Glass C220: Yapay Zeka ile Artırılmış Gerçeklik Bir Arada

Lenovo Smart Display ile Güne Akıllı Başlayın ve Akıllı Bitirin

Snapdragon İşlemcili İlk Dizüstü Bilgisayar Miix 630

Daha Duyarlı ve Akıllı ThinkPad Serisi

Mine Bozkurt

Fuarda sergilenenbugüne kadar olan sanal gerçeklik deneyimlerini keşfetmenin en yeni yollarından birini sunuyor.ın cep boyutundaki konumlandır ve çek özellikli, çift 13MP balıkgözü ve 180 x 180° görüş alanıyla 3 boyutlu fotoğraf ve video çekmek için kullanılan kamerası ile hayatınızın en değerli anlarını yakalayabilir ve bu o anları 3 boyutlu olarak canlandırabilirsiniz.Çekilen fotoğrafları ve videoları izlemek veya paylaşmak için Google Photos ve YouTube hesaplarınıza yükleyebilir ve Mirage Solo VR gözlüğü ile izleyebilirsiniz.Ürün, yüksek kaliteli çift kamera, yerleşik Wi-Fi ve LTE sürümünde X9 LTE hücresel modem içerenile birlikte geliyor.Ayrıca bu başlığı kullanarak Google Daydream’in sanal gerçeklik platformundaki WorldSense hareket izleme teknolojisini kullanan ilklerden biri olabilirsiniz.WorldSense’i kullanarak istediğiz mekanda özgürce hareket edebilirsiniz.Dilerseniz Eyfel Kulesi’nde manzaranın tadına varabilir, dilerseniz Everest Dağ’ına çıkabilirsiniz.Fuarda sergilenen bir diğer ürün ise bir gözlük ve cep ünitesinden oluşanYapay zeka teknolojisi kullanarak gerçek nesneleri tanıyan bu 60 gram hafiflikteki cihaz, Android işletim sistemi ile çalışıyor. Gözlüğü taktığınızda bir gözünüzle artırılmış gerçekliği deneyimlerken diğeriyle etraftaki gerçek dünyayı izleyebiliyorsunuz.New Glass C220, görüş alanınızdaki bilgileri toplamaktan onarım için adım adım öneriler sunmaya; talimat vermekten, bozuk ekipmanı tanımlamaya kadar bir çok değişik alanda kullanılabiliyor ve üstelik tüm bunları ellerinizi hiç kullanmadan yapabiliyorsunuz.Google Assistant teknolojili Lenovo Smart Display, evde teknoloji kullanımını daha rahat ve kullanımı kolay hale getiriyor.Sesinizle veya dokunuşunuzla kontrol edilebilen bu cihazı aydınlatmadan ısıtmaya kadar tüm akıllı ev cihazlarınızın komuta merkezi haline getirmeniz mümkün.8 inç veya 10 inçlik ekran modeline sahip olan Lenovo Smart Display, Qualcomm Home Hub Platform ile destekleniyor.Lenovo Miix 630, 2’si 1 arada, ayrılabilir tasarımı ile taşınabilirliğini bir tık ileriye götürüyor.Bir akıllı telefonun mobilitesiyle Windows 10 S dizüstü bilgisayarın esnekliğini ve üretkenliğini sunuyor. Cihazda, Wi-Fi yerine hızlı 4G LTE teknolojisini kullanarak da 20 saate kadar video oynatma fırsatından yararlanabilirsiniz.Qualcomm Snapdragon 835 Mobile PC platformu ile üretilen Miix 630, 15.6 mm inceliğe ve 1,33 kg hafifliğe sahip. Cortana ile Windows 10 S sayesinde kişisel dijital asistanınıza erişmek için sesinizi kullanabilir ve daha güvenli ve konforlu oturum açma deneyimi için Windows Hello biyometrik yüz tanıma teknolojisini kullanabilirsiniz.ThinkPad markası, iş dünyasında profesyoneller için dizüstü bilgisayarlarda yine son teknolojiyi sunmaya devam ediyor. Lenovo değişen çalışma ortamına göre X1 serisinde ekranlarda, gizlilik ve bağlantı unsurlarında yenilikler getiriyor.13 inçlik yeni X1 tablete 3K görüntü ve isteğe bağlı küresel LTE-A bağlantısı seçeneği sunuyor. X1 Carbon ve X1 Yoga’da Amazon Alexa teknolojisi ile mükemmel görüntü kalitesi veiçin de Dolby Vision HDR destekli premium ekran sunuyor.X1 Carbon serisine eklenen yeni dokunmatik ekranlı modeller ile 15 saate varan pil ömrü sayesinde ise kullanıcılar bu bilgisayardan hiç vazgeçemeyecekler.ThinkPad serisinin en öne çıkan ürünlerinden X280 ise yalnızca 2.56 lbs ile ölçülecek kadar inceliyor; T480 modeli ise yandan bağlantı istasyonu, kızılötesi kamerası; küresel LTE-A bağlantısı ve 27 saatlik inanılmaz pil ömrüyle kurumsal standardı yeniden yazıyor.Hareket halinde değilken daha geniş ekran arıyorsanız yeniGraphics Dock; bazı Lenovo PC’lere üç adet 4K ekran bağlamanızı ve aynı zamanda ayrık grafik kaynaklı performans artışı ve panoramik görüntü elde etmenizi ve bilgisayarımızı şarj etmenizi sağlıyor.Ayrıca grafik bağlantı istasyonuyla Windows Mixed Reality için Lenovo Explorer kulaklıkla IdeaPad 720S’i bağlayarak bilgisayar deneyiminizi yükseltebilirsiniz.Bu sayede sanal gerçeklik oyunları oynayabilir ve sanal turlarla dünyanın her yerine seyahat edebilirsiniz.