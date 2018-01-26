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Yapay zeka küresel dengeleri değiştirebilir

Gelişen robotik teknolojiler ve yapay zeka alanındaki gelişmeler, gelecekte bilinen mesleklerin birçoğunu ortada kaldırarak yeni üretim biçimleriyle yeni bir küresel ekonomik dengenin kurulmasına neden olabilir

Yapay zeka küresel dengeleri değiştirebilir
Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Amazon, kasa ödemesi  gerektirmeyen, sadece "al ve çık" usulü olarak perakende terminolojisine giren  ilk mağazasını bu hafta başında Seattle'da açtı.
 
Seattle’daki mağaza, yakın gelecekte tüm mağazaların gideceği  istikameti göstermesi açısından son derece önemli... Yeni sisteme göre. mağazanın  tavanına yerleştirilen kameralar sayesinde müşterilerin hareketleri, hangi  ürünleri seçtiği takip ediliyor, mağaza çıkışında ise hiçbir şekilde kasa ödemesi  gerekmiyor. Alınan ürünler, daha sonra müşterinin banka kartına yansıtılıyor.
 
Söz konusu örnek bile dikkate alındığında, yakın gelecekte milyonlarca  insanın mesleklerinden olacağını söylemek mümkün.
 
Batılı ülkeler de bu sistemlerin geliştirilmesinde başı çekmekle  kalmayıp istihdam piyasasını şimdiden buna göre şekillendirmenin yollarını  arıyor.
 
Yönetim danışmanlık şirketi McKinsey & Company’nin tahminlerine göre, 2030 yılına kadar küresel tüketimin yaklaşık 23 trilyon dolar artış kaydetmesi  beklenirken, tüketim talebinin büyük ölçüde gelişen ekonomilerden gelmesi  öngörülüyor.
 
Yaşlı nüfus, Batılı gelişmiş ülkelerin kronik sorunlarından birini  oluşturuyor. Bu ülkeler, robotik sistemler ve yapay zeka ile mal ve hizmetlerin  üretimini, lojistiğini ve ticaretini sağlamaya devam edebilecek. Böylece yaşlı  nüfuslarına karşın üretim ve ticaret pastasındaki paylarını koruyabilecek, hatta  arttırabilecek.
 
Gelişen ekonomilerin nispeten düşük teknolojiye sahip genç nüfusunun  ise tüketim talebi artmaya devam edecek.
 
Bu projeksiyonların gerçekleşmesi, bugünün endüstriyel üretim  görünümünü baştan aşağıda değiştirmekle kalmayıp, bildiğimiz birçok mesleğin  tamamen ortadan kalkmasına, küresel ekonomide kartların yeniden karılmasına neden  olabilir.
 

4. SANAYİ DEVRİMİ

 
İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun  (WEF) ana başlığı 2016'da 4. Sanayi devrimi olurken, bu yıl ise jeopolitik  tartışmaların ardından zirvenin en önemli konusu yapay zeka olarak belirlendi.
 
Bilindiği üzere, ilk sanayi devrimi su ve buhar gücünü kullanarak  mekanik üretim sistemlerinin oluşmasına imkan sağlarken, ikinci sanayi devrimi  elektrik gücünün yardımıyla seri üretim sistemlerini oluşturdu. Üçüncü sanayi  devriminde dijital sistemler, elektronik altyapılar ve bilgi teknolojilerinin  kullanımı, üretimi daha da işlevsel hale getirdi.
 
Bugün 4. Sanayi devrimi olarak adlandırılan sistem; "nesnelerin  interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemler" olarak sıralanan üç  yapıdan oluşuyor. Söz konusu sistemde, akıllı fabrikalar kapsamında fiziksel  işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek hedefleniyor. Bir anlamda, fiziksel  dünyanın sanal bir kopyası oluşturulabilecek ve merkezi olmayan kararların  verilmesi sağlanarak üretim başka bir seviyeye çıkarılacak.
 
Robotik sistemlerin, yapay zekanın üretimdeki payının giderek arttığı,  hatta bizim adımıza karar verebildiği yeni bir döneme doğru ilerliyoruz.
 

İSTİHDAM PİYASASI YENİDEN ŞEKİLLENECEK

 
McKinsey & Company’nin "Gelecekte İstihdam, Yetenekler ve Gelirler  Nasıl Şekillenecek?" başlıklı raporuna göre, otomasyon sistemlerindeki değişim  nedeniyle 2030 yılına kadar dünyada yaklaşık 400 milyon ila 800 milyon insan  işini kaybedebilir. Rakamın, otomasyon sistemlerinin uygulanma hızına göre  minimum 400 milyon, maksimum 800 milyon olması bekleniyor.
 
75 milyon ila 375 milyon arasında insan ise mevcut mesleklerini bir  tarafa bırakıp yeni beceriler kazanarak yeni alanlarda çalışmak zorunda  kalabilir. "Kariyer ortası geçişi (mid-career path)" olarak bilinen bu meslek  değişim süreci, gelişmiş ekonomilerde halihazırda uygulanıyor.
 
2030 yılına kadar Çin’de yaklaşık 100 milyon insanın mevcut  uzmanlıklarını bırakarak yeni meslekler edinmesi bekleniyor. ABD ve Almanya’da  ise 2030 yılına kadar mevcut çalışan nüfusun 3'te biri, Japonya’da ise yaklaşık  yarısının yeni meslekler edinmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.
 

"ROBOTLAR VERGİLENDİRİLSİN"

 
Dublin Trinity College'da imalat sektörü araştırma görevlisi Jeff  Morgan, Dünya Ekonomik Forumu için kaleme aldığı makalede, "İdeal olarak 4.  Sanayi devrimi insanların, tekrara dayalı görevlerden kurtularak, bu işleri  robotik araçlara bırakarak, daha fazla şeyi başarmasını sağlayacak. Teoride bu  durum, insanların iş geliştirmeye, yaratıcılık gerektiren alanlara, bilime  odaklanmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.
 
Morgan, 4. Sanayi devriminin en önemli parçası olan robotik  sistemlerin büyük ölçüde kendi kendine çalışabileceğini belirterek, "İmalat  sanayinde önümüzdeki yıllarda daha fazla insanın işten çıkarıldığını görebiliriz.  Devamında insan çalışanları, robot çalışanlara karşı korumayı hedefleyen politik  hareketler görülebilir. Robotları vergilendirmek gibi..." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Bilim kurgu filmlerinde izlenilen türden, yapay zekanın sınırlarının  ne olacağı daha şimdiden tartışılırken, insanların iş gücündeki payını  koruyabilmesi için robotların vergilendirilmesinin mümkün olduğunu düşünen, yapay  zekanın sınırlarının yasalarla çizilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bilim ve  iş insanları, şimdiden çok farklı bir geleceğe işaret ediyor.

AA


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