Yapay zeka odaklı teknokent
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Icon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Alkış, uluslararası ortaklı bir Teknokent projesi için anlaşma imzaladı.
Sarıyer Zekeriyaköy bölgesinde 2019 yılı sonunda faaliyete geçmesi hedeflenen Teknokent; yapay zeka, dijital teknolojiler ve endüstri 5.0 odaklı olacak. Prof. Dr. Şahin, Türkiye’nin dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmesinin, geleceğe yön verecek yapay zeka ve dijital teknolojilerdeki yetkinlik ile mümkün olabileceğini belirtti.