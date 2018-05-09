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Yapı Kredi 1.5 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Yapı Kredi, 19 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 1.5 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı

Yapı Kredi 1.5 milyar dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya göre, sağlanan kredi, 367 gün vadeli 332 milyon dolar ve 898 milyon euro ile 2 yıl 1 gün vadeli 50 milyon dolar ve 25 milyon euro olmak üzere dört ayrı dilimden oluşuyor.

KREDİNİN MAALİYETİ


Kredinin maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 1.30, euribor + yüzde 1.20, libor + yüzde 2.10 ve euribor + yüzde 1.50 olarak gerçekleşti.

Açıklamada, "Yapı Kredi böylece Mayıs 2017´de sağladığı krediyi daha fazla gelen talep olmasına rağmen geri ölçeklendirme sonrasında yüzde 111 yenilemiş oldu" denildi.

Dış ticaretin finansmanı ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak sendikasyon kredisiyle zorlu piyasa koşullarında ülkeye ve Yapı Kredi'ye yurt dışında duyulan güveni teyit ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün şu değerlendirmede bulundu:



"Yapı Kredi olarak fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve güçlendirmek her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Küresel belirsizlik ve volatiliteye rağmen sağladığımız bu sendikasyon kredisi de bu konudaki kararlılığımızın en önemli göstergelerinden biri.

Geçtiğimiz yılın 15 baz puan altında bir maliyet ile sağladığımız bu kredi ile ihracatçı firmalarımızı ve ülke ekonomimizi desteklemeye her zaman olduğu gibi devam edeceğiz."

Sağlanan sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü Standard Chartered, First Abu Dhabi Bank ve ICBC London aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi. 


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