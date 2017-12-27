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Yapı Kredi Bankası’nın yeni genel müdürü Gökhan Erün oldu

Bankacılık dünyası bu transferi konuşuyor. 8 yıl aradan sonra Yapı Kredi Bankası'nın Genel Müdürü değişti. Yapı Kredi Genel Müdürü Faik Açıkalın emekli olacağını, yerine Garanti Bankası Genel Müdür vekili Gökhan Erün'ün geleceğini açıkladı.
 

Yapı Kredi Bankası’nın yeni genel müdürü Gökhan Erün oldu
​Yapı Kredi Yönetim Murahhas Üye ve Genel Müdürlük görevlerini yürüten Faik Açıkalın emekli olacağını açıkladı. 15 Ocak'tan itibaren Faik Açıkalın'ın yerini Garanti Bankası Genel Müdür vekili Gökhan Erün alacak. Gökhan Erün görevi devralana kadar Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolò Ubertalli Genel Müdürlüğe vekâlet edecek.


Yapı Kredi Yönetim Kurulu, Mayıs 2009'dan bu yana Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdürü (CEO) olarak görev yapan Faik Açıkalın'ın 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle emekli olarak ayrılacağını ve görevini 15 Ocak 2018 tarihi itibariyle Gökhan Erün'ün devralacağını açıkladı.

Gökhan Erün'ün Yapı Kredi CEO'luğuna atanması, ilgili kurumlardan alınacak onayın ardından yürürlüğe girecek. Gökhan Erün görevi devralana kadar Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolò Ubertalli Genel Müdürlüğe vekâlet edecek.


Faik Açıkalın

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada uzun yıllardır Yapı Kredi'de yürüttüğü başarılı çalışmaları ve liderliği için Faik Açıkalın'a teşekkür ettiğini belirterek şöyle devam etti:

“Yapı Kredi son yıllarda güçlü finansal performansının yanı sıra özellikle dijital alanda yaptığı önemli yatırımlar ve gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarla ülkemizde dijital bankacılığa yön veren uygulamalar geliştirdi. Faik Bey'e 2009 yılından bu yana bankamıza olan hizmetleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Faik Açıkalın'ın yerine CEO'luk görevine atanan Gökhan Erün'ün de sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesi ile bankamızı daha da büyük başarılara taşıyacağına ve ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.”
 

GÖKHAN ERÜN KİMDİR?


Gökhan Erün, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve Yeditepe Üniversitesi'nden İşletme yüksek lisansını aldı.

1994 yılında Garanti Bankası Hazine Müdürlüğü'nde iş hayatına başlayan Erün, 1999-2004 yılları arasında Ticari Pazarlama Birim Müdürlüğü görevini yürüttü. Erün, 2004'te atandığı Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Genel Müdürlüğü görevinden sonra 1 Eylül 2005'te Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Görevine 2 Eylül 2015'ten itibaren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili olarak devam eden Erün, aynı zamanda Garanti Bank International N.V.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti Bank Romania SA'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
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