Yapı Kredi'den Türkiye ve Avrupa'da bir ilk: Göz-ID

"SEKTÖRDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"





"TÜRKİYE'NİN MOBİL BANKACILIĞININ SINIRLARINI GENİŞLETTİK"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan



"TEMASSIZ MOBİL ATM'NİN PİLOT ÇALIŞMASINI İLK KEZ YAPILDI"

FORD MÜŞTERİLERİNE BÜYÜK KOLAYLIK

MOBİL MÜŞTERİSİ ARTTI

YAPI KREDİ DÜNYANIN EN YENİLİKÇİ DİJİTAL BANKASI SEÇİLDİ



"ÖDEME DENEYİMİNE HIZ KAZANDIRACAK BİR YENİLİK YAPTIK"

Adem Özdoğan

, Türkiye ve Avrupa'da bir ilk olanni kullanıyor. Bu sayede Yapı Kredi müşterileri mobil bankacılığa güvenli ve şifresiz giriş yapabiliyor. Yapı Kredi'nin yenilikleri bunlarla da sınırlı değil.sağlayan Göz-ID’nin yanı sıra’ye dokunmadan QR kod ile anında para çekme, para yatırma ve Müşteri İletişim Merkezi’ne direkt bağlanma özellikleriyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor.Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan da bankanın müşterilere sağlanan yeniliklerini anlattı. Yakup Doğan, Göz-ID ve QR kodla para çekme teknolojilerinin banka müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirterek, "Google tarafından “örnek uygulama” seçilen "yapikredi.com.tr"den sonra şimdi de Yapı Kredi Mobil’e Google Search altyapısını entegre ettik. Böylece müşterilerimiz arama sonuçları sayesinde işlemlere, ödeme yapacakları faturaların kurumlarına veya Akıllı Rehber kayıtlarına hızlı erişim sağlayabiliyor" dedi.Bankacı Klavye ile akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamaları ekranından hiçbir farklı ekrana ve uygulamaya girmeden hızlı para transferi yapılabilmesini sağlıyoruz. Siri ve iMessage üzerinden ister sesle ister mesajla hızlı ve kolay bir şekilde müşterilerimizin para gönderebilmesine olanak tanıyoruz. Müşterilerimiz, Yapı Kredi Mobil’in mobil ödeme fonksiyonu aracılığı ile NFC özelliği olan Android telefonlarını POS cihazlarına yaklaştırarak güvenli ve temassız olarak alışveriş yapabiliyor. Bununla birlikte sektörde bir ilki daha gerçekleştirerek Facebook Messenger’ın bot uygulaması üzerinden bankacılık hizmetlerimizi sunmaya başladık.Bu kolaylıklara ek olarak ‘‘Hizmette Sınır Yoktur’’ anlayışıyla Yapı Kredi Mobil’e, müşterilerimizin istedikleri şubeden istedikleri tarih ve saate randevu alabildikleri Şube Yoğunluk Haritalarını Görüntüleme ve Randevu Alma özelliğini ekledik. Kartlarını kaybeden müşterilerimiz ise, mobil bankacılık şubesindeki yeni Panik Yok Butonu ile kartlarını anında kullanıma geçici olarak kapatarak mobilden işlemlerine devam edebiliyorlar. Kartları için kayıp/çalıntı bildirimi gerçekleştirip, yeni kart talebinde de bulunabiliyorlar. Müşterilerimiz ayrıca internet şubemizin yanı sıra Yapı Kredi Mobil üzerinden de saygın sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabiliyorlar. Tüm bu özelliklerle sadece “Bankanın Uzaktan Kumandası” olarak konumlandırdığımız Yapı Kredi Mobil’in değil, Türkiye’de mobil bankacılığın sınırlarını genişlettik.Bununla birlikte; dünyanın en büyük ATM üreticisi NCR, Avrupa’da bir ilk olan temassız mobil ATM pilot çalışmasını ilk defa Yapı Kredi ile gerçekleştirdi. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına ekransız, kartsız ve sadece mobil telefonlar ile kullanılabilen yeni MobilMatik’i müşterilerimizin hizmetine sunduk, önümüzdeki dönemde daha fazla noktada yaygınlaştırmayı planlıyoruz.Ford ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde ise sürücülerin hayatlarını kolaylaştıracak bir yeniliğe imza attık. Dünyada Ford SYNC 3 Applink teknolojisine sahip araçlara entegre edilen ilk bankacılık uygulaması Yapı Kredi Mobil oldu. Bu sayede Ford müşterileri, ellerini direksiyondan, gözlerini yoldan ayırmadan sürüş esnasında güvenli bir şekilde Yapı Kredi Mobil’e erişebiliyor. Yapı Kredi Mobil uygulaması, Ford araçları içerisinde sürücülere piyasa bilgilerini ve döviz kurlarını anlık olarak Türkçe sesli komutlar ile bildiriyor. Ford müşterileri, ayrıca Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’ne sürüş esnasında numara çevirmeden yine Türkçe sesli komutlar ile bağlanabiliyor.Ford model araçlarında orijinal navigasyon sistemi bulunan sürücüler, Yapı Kredi Mobil üzerinden, Türkçe sesli komutlarla bankanın en yakın ATM’sine veya şubesine yol tarifi alabiliyor. iOS işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu olan entegrasyonun, önümüzdeki dönemde Android platformuna da taşınması planlanıyor.Dünyanın en yenilikçi dijital bankası seçildiklerini belirten Yakup Doğan, "Tüm bu çalışmalarımız neticesinde dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı son 1 yılda yüzde 34 artarken mobil bankacılık müşterilerimiz ise yüzde 53’e yükseldi. Ayrıca dijital müşterilerimizin içinde mobil bankacılık kullanım oranımız Aralık 2017 itibariyle yüzde 84’e ulaştı. Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanalların payı yüzde 95’e ulaştı.Dijital bankacılığa kazandırdığımız devrim niteliğindeki uygulamalarla sadece 2017’de 30’un üzerinde ödüle layık görüldük. Bu ödüllerin 25’ini uluslararası prestijli kurumlardan kazandık. Son olarak saygın finans yayınlarından Global Finance tarafından bu yıl Avrupa’dan sonra “Dünyanın En Yenilikçi Dijital Bankası” seçilmemiz, dijital alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bizlere fazlasıyla motivasyon sağlıyor" dedi.Yakup Doğan, "2018 yılının başı itibariyle ise NFC teknolojisini yenilikçi bir yaklaşımla Türkiye’de ilk defa bir mobil bankacılık uygulamasına girişte kullanmaya başladık. Müşterilerimizin Yapı Kredi Mobil’e giriş yapmak için artık kredi kartlarını NFC özelliği olan cep telefonlarına yaklaştırmaları ve kart şifrelerini girmeleri yeterli oluyor. Ayrıca Yapı Kredi olarak, internet alışverişlerinde ödeme deneyimine hız kazandıracak bir yeniliğe daha imza attık. Müşterilerimiz internetten yaptıkları alışverişlerinde, ödemelerini Yapı Kredi Mobil üzerinden QR kod okutarak gerçekleştirebiliyor. QR Kod ile Ödeme özelliğini ilk olarak Biletix.com’da kullanıcılarla buluşturduk.Dijital bankacılık alanındaki hizmetlerimizin yanı sıra Yapı Kredi olarak, geleceğin bankacılığını tasarlama yolunda gençleri ve girişimcileri destekleyecek yatırımlara imza atıyoruz. Code.YapıKredi, kodlama eğitimleri ve finansal rehberlik bölümlerinden oluşan geniş kapsamlı bir platform. Bu platform sayesinde yazılımcılara finansal teknoloji uygulama programlama arayüzleri (OpenBankingAPI) de fintech ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 2018 yılında da insan odaklı teknolojiler üretmeye ve müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.