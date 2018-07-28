Yapılandırma için SGK hafta sonu da hizmet verecek

Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7143 sayılı Kanun ile borcu bulunan vatandaşlara getirilen ödeme kolaylığı hakkında basın açıklamasında bulundu.

2 Haziran 2018 tarihi itibarıyla elektronik ortamda, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde ve posta yoluyla yapılandırma başvurularının alınmaya başlanıldığını ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk, şu ana kadar 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını kaydetti.

HAFTA SONU DA HİZMET VERİLECEK

Başvurular ile toplam 23,7 milyar TL borcun yapılandırıldığını belirten Zehra Zümrüt Selçuk, "Yine bu dönemde 158 bin 700 4/b (Bağ-Kur) sigortalımız 4,1 milyar TL tutarında ihya başvurusunda bulunmuştur. Vatandaşlarımızın yapılandırmadan faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 81 ilde bulunan il müdürlükleri ve SGK bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edecektir. Yapılandırmadan yararlananların borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz 'Borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. Bağ-Kur sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek. Yine Bağ-Kur’lu sigortalılarımız hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerdir.

31 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR ÖDEME İMKANI

Genel sağlık sigortalılarımıza da yine yapılandırma kapsamında borçlarını faizsiz olarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeme imkanı verildi, bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Son müracaat tarihi 31 Temmuz 2018 olacaktır. İlk taksit ve peşin ödeme süresi 31 Ağustos 2018’dir. Ödemeler 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecektir. Vatandaşlarımız 31 Temmuz’a kadar başvuruyu ihmal etmeyerek bu imkanı özellikle de peşin ödeme avantajını çok iyi değerlendireceklerdir " ifadelerini kullandı.

İHA