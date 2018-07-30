Yapılandırmada son güne kalmayın

Son başvuru gününün 31 Temmuz Salı olduğu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor. Vergi dairelerine ödemeler ise eylül ayında yapılacak. Vatandaşların haberlerinin olmadığı borçlarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Mükellefler, devlete borcunun bulunup bulunmadığını “www.gib.gov.tr”den ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) mobil uygulamasından sorgulayarak öğrenebiliyor.

KREDİ KARTI KABUL EDİLİR

Yapılandırmadan yararlanan vatandaşlar, borç aslını ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarı ödemesi halinde, gecikme faizini, zammını ve vergi cezalarını ödemeyecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50’sinin ödenmesi durumunda da kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek.

Vadesi 31 Aralık 2013’ten önce olan 100 lira ve altındaki borçlar ise başvuru aranmadan silinecek.

Yapılandırılan borçların kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi de mümkün olacak. Kredi kartıyla ödemeler, “www.gib.gov.tr”de yer alan internet vergi dairesinden gerçekleştirilecek. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacak.

MTV İÇİN DE SON GÜN

Öte yandan, bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksit ödemesi ile geçen yıl elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi 2. taksit ödemesi için de son gün 31 Temmuz olarak belirlendi.Yapılandırmadan; 31 Mart ve öncesi döneme ait vergi, resim, harç, askerlik, seçim, nüfus, trafik, idari, karayolları taşıma, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası, öğrenim kredisi, katkı kredisi, ecrimisil ve RTÜK borcu olanlar yararlanabiliyor.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 25 İNDİRİM

Yapılandırmada birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise Yİ-ÜFE uygulanarak yeniden yapılandırılacak. Borçların peşin 1 Ekim 2018’e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, taksitle ödeme seçeneğini kullanabilecek. Bu durumda ikinci taksitin ödeme süresinde, kalan borcunun tamamını ödeyen mükelleflere de indirim yapılacak. Bu kez Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12.5 indirim uygulanacak. Peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde, ödenecek tutarda katsayı artışı olmayacak.