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Yapımcı Servet Aksoy eşi Ebru Aksoy'dan boşandı

İzmir'de yaşayan, 'Recep İvedik', 'Fetih 1453' gibi filmlerin yapımcılığını yapan Servet Aksoy, 8 yıllık eşi Ebru Aksoy'dan boşandı

09 Ocak 2018, Salı 12:23
Yapımcı Servet Aksoy eşi Ebru Aksoy'dan boşandı
Beyaz perdede 'Recep İvedik', 'Fetih 1453' gibi gişede rekorlar kıran çok sayıda sinema filmlerinde yapımcılığı üstlenen Servet Aksoy, İzmir 16. Aile Mahkemesi'ne, 8 yıllık eşi Ebru Aksoy'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma başvurusunda bulundu.

Yapımcı ve yönetmen Faruk Aksoy'un kardeşi olan yapımcı Servet Aksoy, kendi gibi yapımcı olan eşi Ebru Aksoy ile olan 8 yaşındaki çocuklarının velayeti anneye kalırken baba Aksoy'a belli günlerde görme izni verildi.

Öte yandan mahkeme, anne Ebru Aksoy'un isteği, baba Servet Aksoyu'n itiraz etmemesi sonucu çocuk için aylık 5 bin lira nafaka bağladı.

Servet Aksoy ve Ebru Aksoy birbirlerinden maddi ve manevi bir talepte bulunmazken Aksoy çiftinin 8 yıllık evliliği son buldu. (İHA)


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