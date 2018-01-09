Yapımcı Servet Aksoy eşi Ebru Aksoy'dan boşandı

Çiğdem Saltık

Beyaz perdede 'Recep İvedik', 'Fetih 1453' gibi gişede rekorlar kıran çok sayıda sinema filmlerinde yapımcılığı üstlenen, İzmir 16. Aile Mahkemesi'ne, 8 yıllık eşidan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma başvurusunda bulundu.Yapımcı ve yönetmen Faruk Aksoy'un kardeşi olan yapımcı Servet Aksoy, kendi gibi yapımcı olan eşi Ebru Aksoy ile olan 8 yaşındaki çocuklarının velayeti anneye kalırken baba Aksoy'a belli günlerde görme izni verildi.Öte yandan mahkeme, anne Ebru Aksoy'un isteği, baba Servet Aksoyu'n itiraz etmemesi sonucu çocuk için aylık 5 bin lira nafaka bağladı.Servet Aksoy ve Ebru Aksoy birbirlerinden maddi ve manevi bir talepte bulunmazken Aksoy çiftinin 8 yıllık evliliği son buldu. (İHA)