Yaptıkları oyuncakları Anadolu'daki akranlarına gönderecekler



YETENEK SEVGİYLE BİRLEŞİYOR

Senim Tanay

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nin Da Vinci Kulübü öğrencileri hafta sonu tatil yapmak yerine atölyeye geliyor. Çocuklar görev dağılımı yaptıktan sonra ahşap oyuncak üretimi için kolları sıvıyor. Kimi torna makinesinde ağaç parçalarına şekil verirken kimi de boyama yapıyor.Anadolu'da hiç gitmedikleri yerlerdeki tanımadıkları akranları için oyuncak yapma amacı olan öğrenciler, eğitim sonunda ürettikleri oyuncakları belirleyecekleri kardeş okuldaki öğrencilere gönderecek. Şimdiye kadar 300 oyuncak yapan çocuklar bu sayı 500´ü bulduğunda oyuncakları dağıtacak.Projeyi çok beğendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,dedi.