Yaralı caretta caretta tedaviye alındı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Altınkum sahilinde kıyıya vuran caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

KAFASINDAN YARALANMIŞ

Kafasından yaralandığını belirlenen caretta caretta, ekipler tarafından araca alınarak tedavi ve rehabilitasyonu için İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne teslim edildi.

Yaralı kaplumbağanın tedavisinin ardından denize bırakılacağı bildirildi.



