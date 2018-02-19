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Yaralı inek sedyeyle taşındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kayalıklardan dereye düşerek yaralanan inek kurtarıldı. Sedyeyle araca taşınan inek, tedavi için veterinere götürüldü

Yaralı inek sedyeyle taşındı
Zonguldak Ereğli'de dere yatağına düşerek yaralanan büyükbaş havyanı kurtaramayan sahipleri, itfaiye ve zabıtadan yardım istedi.


SEDYEYE 200 METRE TAŞINDI


Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ve zabıta ekipleri yaralı hayvanı önce dereden çıkardı, ardından da kontrollü bir şekilde sedyeye aldı. Dağlık arazide yaklaşık 200 metre sedye ile taşınan yaralı hayvan daha sonra itfaiye aracı ile veterinere götürüldü.


 

BAZI KEMİKLERİ KIRILDI 


Yaralı hayvanın bazı kemiklerinin kırıldığı tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı hayvanın sahipleri Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları yardımdan dolayı teşekkür etti. 
 


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