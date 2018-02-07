Yaralı kahraman Mehmetçikler göz yaşarttı!

Dün gece Afrin’de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağolsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur pic.twitter.com/aH0C2AYjjp

— Doç.Dr.Ruhi ERSOY (@ersoyruhi) 6 Şubat 2018

Erdinç Şahin

başarıyla devam ederken havan saldırısı sonucu yaralangetirilen iki askerimizin görüntüsü sosyal medyayı salladı.Hastanede tedavi altına alınan iki Mehmetçik'in yaralarını unutup el ele tutuşarak birbirlerine moral vermeleri dikkat çekti.Dün gece Afrin'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağ olsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur