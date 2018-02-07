Yaralı kahraman Mehmetçikler göz yaşarttı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincanlı Şeyda'yı duygulandırdı
Afrin'de havan saldırısı sonucu yaralanan iki askerimiz tedavi için Türkiye'ye getirildi. Mehmetçiklerin acil serviste el ele tutuştukları görüntü sosyal medyaya damga vurdu.
Dün gece Afrin’de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağolsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur pic.twitter.com/aH0C2AYjjp
— Doç.Dr.Ruhi ERSOY (@ersoyruhi) 6 Şubat 2018