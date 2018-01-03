Yaralı kızını hastane yerine eve götürmeye çalıştı

HASTANE YERİNE EVE GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mine Bozkurt

Suriye uyruklu olduğu iddia edilen 7 yaşındaki Zeynep, annesinin peşinden koşarken aniden yola fırlayınca Tolga C. idaresindeki otomobil çarptı.Yola fırlayan küçük kız yaralanırken yardımına çevredeki vatandaşlar ve ailesi koştu. Vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verirken bazı vatandaşlar küçük kızı yatırmaya bazıları ise bir şeyi olmadığını söyleyip ayağa kaldırmaya çalıştı.Küçük kızın ablası gözyaşlarına boğulurken annesi ise kucağına aldığı yaralı kızını hastane yerine eve götürmeye kalkınca kendisine çevredeki vatandaşlar ve bir polis memuru engel oldu.Polis memuru küçük kıza su içirmeye çalışanlara engel olmaya çalışırken, bir taraftan da korku dolu anlar yaşayan Suriyeli aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınan küçük kıza ilk müdahale burada yapıldı.Ambulansla hastaneye getirilen küçük kızın tedavisi devam ederken kazaya karışan sürücü ifadesi için polis karakoluna götürüldü.Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.