Yaralı martıya hastanede müdahale edildi

Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu sahilinde gezintiye çıkan Arap turistler, deniz kenarında buldukları yaralı martıyı tedavi ettirmek için çevredeki vatandaşlarla birlikte ilçede bir süre veteriner aradı. Ancak hafta sonu olması nedeniyle veteriner bulamayan turistler, martıyı Sürmene Devlet Hastanesi'ne götürdü.

'MARTININ İNSANLAR GİBİ TEDAVİ EDİLDİĞİNİ GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM'

Hastanede hemşireler, martının yaralanan bacağına pansuman yaptı.

Katarlı turist Hassan Abdulla Al Ali, yaptığı açıklamada, martının bacağını görünce endişelendiğini ifade ederek, "Yardıma ihtiyacı olduğunu hissettim. Martı için çok üzüldüm. Çevremdeki Türklerden yardım istedim. Martının, hastanede insanlar gibi tedavi edildiğini görünce, çok duygulandım." dedi.

Martıya iyileşene kadar ilçedeki esnafın sahip çıkacağı öğrenildi.