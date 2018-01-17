Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

SON DAKİKA

Yaralı yunusu suni teneffüs de kurtaramadı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı olarak kıyıya vuran yavru yunus, veterinerlik personelinin çabalarına ve uygulanan suni teneffüse rağmen hayata döndürülemedi

17 Ocak 2018, Çarşamba 12:20
Yaralı yunusu suni teneffüs de kurtaramadı
Çınarcık'ın Taşliman sahilinde yaralı olarak kıyıya vuran yavru yunusu gören vatandaşlar, Çınarcık Belediyesi zabıta ve veterinerlik birimlerine haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen Çınarcık Belediyesi ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeli, yunusu hayatta tutmak için seferber oldu.

Balığı kurtarmak, tekrar hayata döndürmek için denize giren görevliler, hareketsiz olduğu için kıyıya çıkardıkları yunusun birçok yerinden yaralandığını belirledi. 



Kıyıda bulunan balıkçı teknesinin içini su dolduran belediye çalışanları, yunusu bu kez burada kurtarmak için çaba harcadı. Tekrar denize alınan yavru yunus, uygulanan suni teneffüse ve tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Soğuk havaya ve suya rağmen denizin içinde balığı kurtarmak için büyük mücadele veren görevliler, hayata döndüremedikleri yunusu incelenmek üzere Çınarcık Belediyesi'ne götürdü.



Çınarcık Belediyesi veteriner hekimi Nesrin Fakirullahoğlu, yavru yunusu yaşatmak için çok mücadele verdiklerini söyledi. 

Fakirullahoğlu, vatandaşın ihbarı üzerine belirtilen sahile gittiklerini belirterek, "Yaklaşık 100 santimetre boyunda, 15 kilogram ağırlığında balığın çeşitli yerlerinde yaraları vardı. Yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Ben de müdahalede bulundum ama yunusumuz çok çeşitli yerlerinden darbe almıştı. Kurtaramadığımız için üzgünüz." dedi.



AA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

2 bin yıllık mil taşı bulundu! Bilinmeyen bir kentin işareti olabilir

2 bin yıllık mil taşı bulundu! Bilinmeyen bir kentin işareti olabilir
Rus turistlerden 'Kültür Kayağı' projesine yoğun ilgi

Rus turistlerden 'Kültür Kayağı' projesine yoğun ilgi
Filmlerde gözden kaçan ve mantık hatasına neden olan sahneler

Filmlerde gözden kaçan ve mantık hatasına neden olan sahneler
'Öldü' söylentisine göbek atarak cevap verdi

'Öldü' söylentisine göbek atarak cevap verdi
7 Adımda: Başarılı bir ev dekorasyonu nasıl yapılır?

7 Adımda: Başarılı bir ev dekorasyonu nasıl yapılır?
Cağaloğlu Hamamı'nda sıra dışı parti!

Cağaloğlu Hamamı'nda sıra dışı parti!
Bir 'kurt adam' hikayesi ( Kurt adam hastalığı nedir?)

Bir 'kurt adam' hikayesi ( Kurt adam hastalığı nedir?)
Tanısı konulamayan hastalığı nedeniyle kemikleri eriyor

Tanısı konulamayan hastalığı nedeniyle kemikleri eriyor
Edirne'deki Uzunköprü restore edilecek

Edirne'deki Uzunköprü restore edilecek
Yüzü çocuk gibi ama yaşı 21

Yüzü çocuk gibi ama yaşı 21
Daha dinlenmiş ve enerjik uyanmanıza yardımcı olacak 8 doğal uyku yardımcısı

Daha dinlenmiş ve enerjik uyanmanıza yardımcı olacak 8 doğal uyku yardımcısı