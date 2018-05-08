Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Yarasaların 'kış uykusu' bitti, Dupnisa mağarası yeniden açılıyor

Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve 60 bin yarasanın üremesi amacıyla her yıl belirli dönemlerde kapatılan Dupnisa mağarası, kapılarını 15 Mayıs'ta yeniden açacak

08 Mayıs 2018, Salı 17:05
Yarasaların 'kış uykusu' bitti, Dupnisa mağarası yeniden açılıyor
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Dupnisa Mağarası, 16 türde 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan mağara, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kapılarını 15 Mayıs'ta yeniden ziyaretçilerine açacak olan mağara, 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

"MAĞARA ÇOK ZENGİN BİR EKOSİSTEME SAHİP"



Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, yaptığı açıklamada, "yeraltı cenneti" olarak adlandırılan Dupnisa'nın yeniden kapılarını açacağı günü beklediğini söyledi.

Necmi Asan, yarasaların zarar görmemesi amacıyla mağaranın her yıl kasım ile mayıs arasında kapalı tutulduğunu belirtti.

Mağaranın çok zengin bir ekosisteme sahip olduğunu vurgulayan Necmi Asan, "Yazın enerji depolayan yarasaların, kış uykusunda ürkütülmemesi için kapatılan mağaramızı 15 Mayıs'ta ziyarete açıyoruz. Geçen yıl 70 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağaramızın bu yıl 100 binin üzerinde ziyaret edilmesini bekliyoruz" dedi.

Mağaranın daha fazla ziyaret edilmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Necmi Asan, Dupnisa'nın içinde barındırdığı yarasalar ve uzunluğu ile dünyadaki sayılı mağaralar arasında bulunduğunu kaydetti.

Necmi Asan, 2 bin 720 metreden oluşan mağaranın, 500 metrelik bölümüm turizme açık olduğunu aktararak, bu güzelliğin görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beykoz'da QR kodlu turizm dönemi

Beykoz'da QR kodlu turizm dönemi
KKTC ile Antalya arasında gemi seferleri başlıyor

KKTC ile Antalya arasında gemi seferleri başlıyor
Ukraynalı turistlerden Kayseri'ye yoğun ilgi

Ukraynalı turistlerden Kayseri'ye yoğun ilgi
Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu oldu

Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu oldu
GQ'dan erkekler için en iyi 10 seyahat rotası

GQ'dan erkekler için en iyi 10 seyahat rotası
Mimarisi ile dikkat çeken köprüler

Mimarisi ile dikkat çeken köprüler
Sömestr tatilinde gidebileceğiniz en güzel 50 yer

Sömestr tatilinde gidebileceğiniz en güzel 50 yer
Erciyes Dağı'nın muhteşem manzarasıyla yeni yılı karşılayın

Erciyes Dağı'nın muhteşem manzarasıyla yeni yılı karşılayın
Avusturya'da nefes kesen bir yer: Hallstatt

Avusturya'da nefes kesen bir yer: Hallstatt
Sokakları pasta fırını gibi kokan Brugge'da 1 gün

Sokakları pasta fırını gibi kokan Brugge'da 1 gün
Belgrad'da nereleri gezmeli? Ne yiyip içmeli? İşte Belgrad rehberi...

Belgrad'da nereleri gezmeli? Ne yiyip içmeli? İşte Belgrad rehberi...