Yaratıcı nesiller yetişiyor

İdil Janet Demiray

STEM eğitimi, Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul düzeyinde Uğur Okulları’nda uygulanıyor. erkenSTEM eğitim yaklaşımı ile bilgi temelli hayat problemlerini çözebilen sorgulayan, araştıran, üreten, girişimci nesillerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Öğrenciler erkenSTEM eğitim yaklaşımı ile küçük yaşta kendilerinde doğuştan var olan araştırma ve sorgulama gibi yetenekleri köreltmeden yaratıcılıklarını geliştirmeye yönlendiriliyor. erkenSTEM, Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezinin akademik desteğiyle uygulanıyor. Uğur Okulları’nda erkenSTEM, bu alanda gerekli akademik eğitimleri alan 600’den fazla uzman öğretmen ile yapılıyor.