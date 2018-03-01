Yardım isteyen tekne saatlerdir aranıyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, kaybolduğu ihbarında bulunulan bir tekne için gece uçabilen bir helikopter ve 2 bot ile arama çalışması başlatıldı

Yardım isteyen tekne saatlerdir aranıyor
Fethiye Limanı'ndan denize açılan İsmail Murat Edirnecik ve Atilla Dündar, "Aquabellatrix" isimli teknelerinin öğle saatlerinde su aldıkları yönünde yardım istedi. Daha sonra tekneyle irtibat kesildi. 

HELİKOPTER VE GÜVENLİK BOTLARI SEVK EDİLDİ


112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan çağrının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığından gece uçabilen 1 helikopter ile 2 sahil güvenlik botu sevk edildi. 


 

'ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'


Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan yaptığı açıklamada, Fethiye ilçesinden denize açılan ve yardım çağrısı alınan bir tekneyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 

Teknenin batıp batmadığının henüz belli olmadığını ifade eden Erdoğan, "Bir teknenin denize açıldığı ve yardım çağrısı var. Batıp batmadığı yönünde bir emare bulunamadı. Teknede iki kişi olduğu söyleniyor ancak bu bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar tekneye ulaşılmış değil. Arama çalışmaları devam ediyor." dedi.


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