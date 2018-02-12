Yardımcı asistan iPad için de optimize edildi

Adem Özdoğan

İşin güzel yanıysa, Siri’den memnun olmayanların diğer sesli asistanları da kullanıyor olabilmesi. Hatırlanacağı üzere Alexa, Google Asistan vedaha önce iPhone için yayınlanmıştı. Bu uygulamalar iPhone ile eş zamanlı olarak iPad modellerinde de kullanılabiliyordu. Zaten genel itibari ileiçin yayınlanan bir uygulama iPad’e optimize edilmese de kısmen kullanılabiliyor.Fakat Microsoft, tembellik yapmayarak’yı iPad modelleri için sıfırdan optimize etti. Şimdi Cortana tüm iPad modellerinde sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Bu optimizasyon sonrası Cortana’nın eskisine oranla yüzde 20 oranında daha hızlı çalıştığı da rapor ediliyor. Yani, sorduğunuz soruları artık daha hızlı yanıtlıyor.Microsoft’un attığı bu adımın iPad kullanıcılarını memnun edeceği inkar edilemez bir gerçek. Sonuçta herkes Siri kullanmak zorunda değil. Daha da önemlisi,sorunsuz, kusursuz bir dijital sesli asistan değil. Gerçi bu hususta’nın da çok başarılı olduğunu söylemek, ne derece doğru olur, işte orası tartışılabilir.Şu aralar, Amazon’uniçin önemli girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Öyle görünüyor ki 2018, Alexa ve Siri arasındaki bir kapışmaya sahne olabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.