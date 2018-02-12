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Yardımcı asistan iPad için de optimize edildi

Günümüzde dijital sesli asistanların hayli popüler olduğunu söylemek, pek de yanlış olmayacaktır. Apple’ın Siri ile başlattığı bu akım, Google cephesinde Google Asistan, Amazon’da Alexa ve Microsoft’ta ise Cortana ile devam ediyor

Yardımcı asistan iPad için de optimize edildi
İşin güzel yanıysa, Siri’den memnun olmayanların diğer sesli asistanları da kullanıyor olabilmesi. Hatırlanacağı üzere Alexa, Google Asistan ve Cortana daha önce iPhone için yayınlanmıştı. Bu uygulamalar iPhone ile eş zamanlı olarak iPad modellerinde de kullanılabiliyordu. Zaten genel itibari ile iPhone için yayınlanan bir uygulama iPad’e optimize edilmese de kısmen kullanılabiliyor.

Fakat Microsoft, tembellik yapmayarak Cortana’yı iPad modelleri için sıfırdan optimize etti. Şimdi Cortana tüm iPad modellerinde sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Bu optimizasyon sonrası Cortana’nın eskisine oranla yüzde 20 oranında daha hızlı çalıştığı da rapor ediliyor. Yani Cortana, sorduğunuz soruları artık daha hızlı yanıtlıyor.

Microsoft’un attığı bu adımın iPad kullanıcılarını memnun edeceği inkar edilemez bir gerçek. Sonuçta herkes Siri kullanmak zorunda değil. Daha da önemlisi, Siri sorunsuz, kusursuz bir dijital sesli asistan değil. Gerçi bu hususta Cortana’nın da çok başarılı olduğunu söylemek, ne derece doğru olur, işte orası tartışılabilir.

Şu aralar, Amazon’un Alexa için önemli girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Öyle görünüyor ki 2018, Alexa ve Siri arasındaki bir kapışmaya sahne olabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.


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