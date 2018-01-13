'Yardımcı doçentlik' kalkıyor, 'doktor öğretim görevlisi' kadrosu geliyor

ÜCRETLER DOÇENTLİĞE GÖRE DAHA İYİ OLACAK

DOÇENTLİK BAŞVURUSU VE KADRO SİSTEMİ DE DEĞİŞİYOR

SÖZLÜ SINAV DA KALDIRILIYOR

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ VE UZMANLAR DA DERS VEREBİLECEK

Senim Tanay

YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı'na doçentlik sürecine ilişkin bir yasa tasarısı önerisi sundu.Yardımcı doçentliğin kaldırılmasının ardından doktorasını bitirenler doğrudan doçentliğe başvurabilecek. Şu andaolanlarsa ihdas edilecek "" kadrolarına herhangi bir işleme gerek olmadan ve hak kaybı yaşamadan geçebilecekler.Ücretleri de yardımcı doçent kadrosuna göre daha iyi olacak .Yasal düzenleme gelecek hafta meclis gündeminde olacak.Şu anda doçentlik için yabancı dil barajı, eser inceleme ve sözlü sınav olarak üç aşama bulunuyor. Yeni sistemde en az 65 olan yabancı dil şartı 55 puana indirildi. Ancak üniversiteler daha yüksek bir baraj da belirleyebilecek.Üniversiteler Arası Kuruleseri başarılı bulunan adaylara '' verecek. Bu belgeyi alanlarınna atanma süreçleri üniversiteler tarafından belirlenecek. Sözlü sınavda başarısız olan eser inceleme aşamasındakı doçent adayları, bu aşamada başarılı olurlarsa doçent yeterlilik belgesi alabilecekler.Öte yandan doçentlik süreçleri devam edenler herhangi biryaşamayacak. Ayrıca, yükseköğetim kurumlarI dışından doçentlik başvuruları yeni sistemde de alınacak .Ünvantarafından verilecek. Düzenlemeyleünvanına sahipveda artık ders verebilecek.ayrıca, doktorasını tamamlayan mezunların doğru ve hızlı üniversite pozisyonu bulabilmeleri içinoluşturacak.