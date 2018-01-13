'Yardımcı doçentlik' kalkıyor, 'doktor öğretim görevlisi' kadrosu geliyor

YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı'na doçentlik sürecine ilişkin bir yasa tasarısı önerisi sundu.
Yardımcı doçentliğin kaldırılmasının ardından doktorasını bitirenler doğrudan doçentliğe başvurabilecek. Şu anda yardımcı doçent
olanlarsa ihdas edilecek "doktor öğretim görevlisi
" kadrolarına herhangi bir işleme gerek olmadan ve hak kaybı yaşamadan geçebilecekler.
ÜCRETLER DOÇENTLİĞE GÖRE DAHA İYİ OLACAK
Ücretleri de yardımcı doçent kadrosuna göre daha iyi olacak .Yasal düzenleme gelecek hafta meclis gündeminde olacak.
DOÇENTLİK BAŞVURUSU VE KADRO SİSTEMİ DE DEĞİŞİYOR
Şu anda doçentlik için yabancı dil barajı, eser inceleme ve sözlü sınav olarak üç aşama bulunuyor. Yeni sistemde en az 65 olan yabancı dil şartı 55 puana indirildi. Ancak üniversiteler daha yüksek bir baraj da belirleyebilecek.
SÖZLÜ SINAV DA KALDIRILIYOR
Üniversiteler Arası Kurul,
eseri başarılı bulunan adaylara 'doçent yeterlilik belgesi
' verecek. Bu belgeyi alanların doçent kadrosu
na atanma süreçleri üniversiteler tarafından belirlenecek. Sözlü sınavda başarısız olan eser inceleme aşamasındakı doçent adayları, bu aşamada başarılı olurlarsa doçent yeterlilik belgesi alabilecekler.
Öte yandan doçentlik süreçleri devam edenler herhangi bir hak kaybı
yaşamayacak. Ayrıca, yükseköğetim kurumlarI dışından doçentlik başvuruları yeni sistemde de alınacak .
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ VE UZMANLAR DA DERS VEREBİLECEK
Ünvan Üniversiteler Arası Kurul
tarafından verilecek. Düzenlemeyle doktor
ünvanına sahip araştırma görevlisi
ve uzmanlar
da artık ders verebilecek.
YÖK
ayrıca, doktorasını tamamlayan mezunların doğru ve hızlı üniversite pozisyonu bulabilmeleri için Akademik Kariyer Platformu
oluşturacak.
Senim Tanay