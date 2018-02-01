Yardımcı Doçentlik yerine Doktor Öğretim Görevlisi

BAŞVURU YILDA 2 KEZ YAPILACAK

Senim Tanay

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan kanun teklifi ile yardımcı doçentlik kaldırılıyor.Yardımcı Doçentlik kadrosu yerine üniversitelerde doktor öğretim görevlisi kardosu getiriliyor.Teklifte, doktor öğretim görevlisi olmanın şartlarına yer veriliyor.Buna göre Doktor Öğretim Görevlisi; doktora çalışmalarını tamamlamış, Tıpta, Diş Hekimliğinde, Eczacılık Ve Veteriner Hekimlikte uzmanlık unvanını ya da YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarından birinde yeterlilik kazanmış kişi olarak tanımlanıyor.Düzenlemeyle halihazırda "Yardımcı Doçent" olarak görev yapanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle "Doktor Öğretim Görevlisi" kadrolarına atanmış sayılacak.Teklifle, doçentlik unvanı verme yetkisi de yeniden Üniversitelerarası Kurul'a verilecek.Doçentlik başvuruları yılda iki kez yapılabilecek.Teklifle ayrıca üniversitelerdeki okutman ve uzman kadroları da öğretim görevlisi unvanı ile değiştirilecek.