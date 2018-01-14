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Yargıtay, 200 milyon TL’lik AVM davasında verilen kararı bozdu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, piyasa değeri 200 milyon TL olan Serdivan AVM’nin yüzde 56’lık hissesinin usulsüzlükle alındığı gerekçesiyle eski sahibine verilmesi yönünde alınan karar, Yargıtay tarafından bozuldu

Yargıtay, 200 milyon TL’lik AVM davasında verilen kararı bozdu
Serdivan’da, şehrin en büyük ticari işletmelerinden, piyasa değeri 200 milyon TL olan Serdivan AVM ile ilgili verilen mahkeme kararını Yargıtay bozdu.

Alışveriş merkezi, 2010 yılında faaliyete geçirilirken, yüzde 56’lık hissenin ’sözleşmede yer alan edimler yerine getirilmeden, sahte imza yoluyla’ alındığı iddiasıyla Orhan Kocabıyık’a, hissenin eski sahibi Adnan Mersinoğlu tarafından Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, hisselerin eski sahibine yeniden devredilmesine hükmetmiş ve bu karar, Yargıtay tarafından onanmıştı.

KARARLA İLGİLİ YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILDI


Karar sonrası davalı Orhan Kocabıyık, kararın düzeltilmesi istemiyle Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne başvuruda bulundu. 9 Ağustos 2012 tarihindeki sözleşmeyle yapılan hisse devriyle ilgili inceleme yapan Yargıtay Dairesi, ’Dava konusu sözleşmenin şarta bağlanmayıp, tarafların haklarının ve borçlarının düzenlendiği, sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde cezai şart ödeneceğinin kararlaştırıldığı nazara alınması’ gerekçesiyle kararla ilgili yeniden değerlendirme yaptı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nce, konuyla ilgili görülen tüm davalara yönelik verilen kararın hisse devrinin yapıldığı Kocabıyık lehine bozulmasına karar verildi. Yüzde 56’lık hissenin devredilmesiyle Serdivan AVM’nin yönetimi Orhan Kocabıyık’a tekrar geçti. 

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
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