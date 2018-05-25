Habertürk Ankara'dan Yasemin Güneri'nin haberine göre, Borçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, eşlerden birinin rızası olmadan diğer eş kefil olamıyor.

Yargıtay’da bazı dairelerde yapılan bu değişiklik sonrası “bono, çek ve kambiyo” senetlerinde eşlerin de rızasının olması gerektiği yönünde kararlara imza atarken, bazı daireler de tersi yönde kararlara imza atıyordu.

EMSAL KARAR

İşte, bu görüş ayrılığını ortadan kaldırıp emsal bir karar alınmasını sağlamak için konu, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu gündemine getirildi.

İş dünyasında da sorunlara neden olan bu durumun çözümü hem eşleri, hem de iş dünyasını sevindirdi. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun verdiği karar sonrası hem eşler, hem de iş dünyası nefes aldı.

Bazı mahkemeler, yasanın ardından açılan davalarda “bono, çek ve kambiyo senetlerinde eş rızasının aranmasına” hükmederken, bazı mahkemeler ise Borçlar Kanunu’nun yeni hükümlerine göre eşin rızasının sadece “kefilliklerde aranması” gerektiğine karar verdi.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI ÇIKTI

Mahkemeler gibi temyize gelen dosyalarda Yargıtay daireleri arasında da görüş ayrılığı çıktı. Bazı daireler bono, çek ve kambiyo senetlerinde eşin rızasının aranması gerektiğine, bazıları tam aksi yönde “eş rızası aranmayacağına” hükmetti.

EŞİN RIZASI İSTENMEYECEK

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun verdiği karar sonrası bundan böyle bono, çek ve kambiyo senedi imzalayanlardan eşin rızası istenmeyecek. İçtihat kararı daireler başta olmak üzere, mahkemeleri de bağlayacak.

Yaşanan bu görüş ayrılığı yüzünden raflarda bekleyen dosyalar da indirilip karara bağlanacak.



