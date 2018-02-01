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Yarıyıl tatili turizme doping etkisi yaptı

Yarıyıl tatili, otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasıyla turizm sektörüne yılbaşından sonra ikinci doping etkisi yaptı
 

Yarıyıl tatili turizme doping etkisi yaptı
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, sektör olarak 2018 yılından çok umutlu olduklarını söyledi.

Yılbaşındaki 3 günlük tatille yeni yıla iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden İşler, "Yılbaşından sonra sömestir tatili de sektöre doping oldu. Çünkü otellerimizde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı." diye konuştu.

Türkiye'de 4 mevsimin aynı anda yaşandığını dikkati çeken İşler, tatilcilerin Antalya'da denize girerken aynı zamanda kayak yapma imkanına sahip olduğuna değindi.

Sömestir tatilinde genelde termal otellerin tercih edildiğini belirten İşler, Antalya'nın de yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Antalya'da bulunan otellerin gerek kapalı havuz, gerekse sosyal faaliyetler nedeniyle tercih edildiğini kaydeden İşler, "Antalya'dan sonra en çok Kapadokya ve kayak merkezleri rağbet gördü." dedi.

Turizmdeki hareketliliğin kaynağının yerli turist olduğunu dile getiren İşler, "Otel işletmecileriyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin her yerinden turizm adına iyi dönüşler aldık. Bizim en önemli pazarımız artık iç pazardır. Önceden Almanya ve Rusya turizm pazarında birinciliği paylaşırken artık iç pazar öne geçti." diye konuştu.
 

2018'de yüzde 15 büyüme hedefi


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2017 yılına ilişkin istatistiklerde turizm gelirinin, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artarak 26 milyar 283 milyon dolara çıktığını hatırlatan İşler, bölgede yaşanan olaylar göz önüne alındığında bu artışın büyük bir başarı olduğunu bildirdi. İşler, "İnşallah 2018'de yüzde 15 daha büyüyeceğiz. Bu da 3 yıl önceki rakamlara ulaşmamız demek. Hem sektör hem devletin el ele vererek getirdiği bu başarı 2018'de de artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı. 

AA


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