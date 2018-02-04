Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Yarıyıl tatili yarın sona eriyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile bir milyon öğretmen yarın eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başlayacak
 

Yarıyıl tatili yarın sona eriyor
Yarıyıl tatilinin ardından 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlayacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile bir milyon öğretmen için yarın ders zili tekrar çalacak.

2017-2018 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak ikinci dönemi, 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak.

SINAVLAR

Bu yıl ilk defa uygulanacak merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) da 3 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu (TYT) 23 Haziran'da, ikinci oturumu ile Yabancı Dil Oturumu ise 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

AA


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