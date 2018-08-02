YAŞ kararları açıklandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi.

Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi.

Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığında orgeneralliğe terfi edenler:

1- Korgeneral İsmail Metin Temel,

Korgeneralliğe terfi edenler:

1- Tümgeneral Kemal Yeni

2- Tümgeneral Sinan Yayla

Tümgeneralliğe terfi edenlerler:

1- Tuğgeneral Levent Ergün

2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz

3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay İlkay Altındağ

2- Albay Sebahattin Kılınç

3- Albay Mehmet Yasin Kalın

4- Albay Gültekin Yaralı

5- Albay Yücel Özel

6- Albay Rafet Kılıç

7- Albay Şefik Atak

8- Albay Faruk Metin

9- Albay Alparslan Kılınç

10- Albay Aydın Cihan Uzun

11- Albay Çetin Köklü

12- Albay Nihat Ergün

13- Albay Dündar Şahin Güngör

14- Albay Osman Aytaç

15- Albay Mustafa Enis Koç

16- Albay Yüksel Erdin

17- Albay Ercan Pürsünlü

18- Albay Mustafa Köksal

19- Albay Oktay Ağbuga

20- Albay Ertuğrul Sağlam

21- Albay Nadir Gündüz

22- Albay Yücel Yazıcı

23- Albay Sinan Eren

24- Albay Remzi Albasan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Oramiralliğe terfi edenler:

1- Koramiral Adnan Özbal

Tümamiralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral İbrahim Özdem Koçer

Tuğamiralliğe terfi edenler:

1- Albay Hasan Özyurt

2- Albay Serhat Sözbir

3- Albay Alper Yeniel

4 -Albay Murat Dinçman

5- Albay Mustafa Turhan Ecevit

6- Albay Hasan Çankaya

7- Albay Ercan Kireçtepe

8- Albay Semih Ozangüç

9- Albay İbrahim Rıza Adanır

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Rafet Dalkıran

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ergin Dinç

2- Albay Ali Özmen

3- Albay Tansel Çokuysal

4- Albay Ali Öztürk

5- Albay Selim Karsavuranoğlu

6- Albay Rasim Yalınbaş

7- Albay Alparslan Yücel Soysal

8- Albay Orhan Gürdal

AA