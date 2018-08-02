YAŞ kararları açıklandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi.
Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi.
Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:
Kara Kuvvetleri Komutanlığında orgeneralliğe terfi edenler:
1- Korgeneral İsmail Metin Temel,
Korgeneralliğe terfi edenler:
1- Tümgeneral Kemal Yeni
2- Tümgeneral Sinan Yayla
Tümgeneralliğe terfi edenlerler:
1- Tuğgeneral Levent Ergün
2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz
3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı
Tuğgeneralliğe terfi edenler:
1- Albay İlkay Altındağ
2- Albay Sebahattin Kılınç
3- Albay Mehmet Yasin Kalın
4- Albay Gültekin Yaralı
5- Albay Yücel Özel
6- Albay Rafet Kılıç
7- Albay Şefik Atak
8- Albay Faruk Metin
9- Albay Alparslan Kılınç
10- Albay Aydın Cihan Uzun
11- Albay Çetin Köklü
12- Albay Nihat Ergün
13- Albay Dündar Şahin Güngör
14- Albay Osman Aytaç
15- Albay Mustafa Enis Koç
16- Albay Yüksel Erdin
17- Albay Ercan Pürsünlü
18- Albay Mustafa Köksal
19- Albay Oktay Ağbuga
20- Albay Ertuğrul Sağlam
21- Albay Nadir Gündüz
22- Albay Yücel Yazıcı
23- Albay Sinan Eren
24- Albay Remzi Albasan
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Oramiralliğe terfi edenler:
1- Koramiral Adnan Özbal
Tümamiralliğe terfi edenler:
1- Tuğgeneral İbrahim Özdem Koçer
Tuğamiralliğe terfi edenler:
1- Albay Hasan Özyurt
2- Albay Serhat Sözbir
3- Albay Alper Yeniel
4 -Albay Murat Dinçman
5- Albay Mustafa Turhan Ecevit
6- Albay Hasan Çankaya
7- Albay Ercan Kireçtepe
8- Albay Semih Ozangüç
9- Albay İbrahim Rıza Adanır
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Tümgeneralliğe terfi edenler:
1- Tuğgeneral Rafet Dalkıran
Tuğgeneralliğe terfi edenler:
1- Albay Ergin Dinç
2- Albay Ali Özmen
3- Albay Tansel Çokuysal
4- Albay Ali Öztürk
5- Albay Selim Karsavuranoğlu
6- Albay Rasim Yalınbaş
7- Albay Alparslan Yücel Soysal
8- Albay Orhan Gürdal
AA