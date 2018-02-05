Nazlı Erdol

'nın doğusundaki'da cumartesi günü düzenlenen ırkçı saldırıda yaralananlar, ülkenin önde gelen gazetelerinden La Stampa'ya yaşadıklarını anlattı.Gazetenin haberine göre aracından çevreye ateş açan ırkçı saldırgan Luca Traini, etrafta bulunan 8 Afrikalıyı yaraladı.Olayda sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan 25 yaşındaki Nijeryalı, "hala kendisine silah doğrultulmuş gibi" hissettiğini belirtti.Azeke, "Bir adamın elinde silah olduğunu gördüm. Bana doğru hedef aldı ve iki kere ateş etti. O an öleceğimi sandım, korkunçtu. Asla İtalyanların ırkçı olduğunu düşünmedim ama artık güvende hissetmiyorum. Yaşadığım dehşetin izi asla silinmeyecek." ifadelerini kullandı.Irkçı saldırgan Traini'nin kolundan yaraladığı 29 yaşındaki Nijeryalıda "İstasyonun önündeki durakta otobüs bekliyordum. Yanımdaki üç siyahi kişiyle konuşuyordum, yakınımızda İtalyanlar da vardı. Bize doğru bir araba yaklaştı, içindeki adam bana tek el ateş etti ve hemen oradan kaçtı." diye konuştu.Otioto, çok korktuğunu ve bundan sonra ne yapacağını bilmediğini söyledi.şehir merkezinde 3 Şubat cumartesi günü yaşanan olayda, Luca Traini adlı ırkçı bir saldırgan aracından sokağa ateş açmıştı.Özellikle Afrikalıları hedef alan saldırgan, daha sonra araçtan çıkıp sırtına İtalya bayrağı sarmıştı. Saldırının ardından meydandaki anıtın önünde "Yaşasın İtalya" diye bağırıp "Nazi selamı veren" saldırgan, polisin olay yerine intikal etmesiyle suçunu kabul etmiş ve tutuklanmıştı.Traini'nin ırkçı saldırısında 8 kişi yaralanmıştı. Yaralıların Mali, Nijerya ve Gana kökenli olduğu açıklanmıştı.'ne gönderilen Traini'nin "ırkçılık maksadıyla ağırlaştırılmış katliam" ve "kötüye kullanmak üzere silah taşıma" suçlarından yargılanacağı bildirilmişti.Traini'nin annesinin evinde arama yapan polis,'nda'nın lideri Adolf Hitler'in "Kavgam" isimli kitabı, üzerinde "Kelt haçı" bulunan bir bayrak ile aşırı sağa ilişkin diğer bazı yayınları ele geçirmişti.