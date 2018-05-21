Yasak Elma 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor. Erim rahatsızlanırken Ender bu sayede tekrar ve dönüyor. Yıldız Enderi karşısında görünce küçük dilini yutuyor.

ALİHAN'A NE OLDU?

Zeynep'ten ayrılan Alihan, bu kararının arkasında dursa da için kan ağlıyor. Alihan inzivaya çalışırken Zeynep gözyaşları içerisinde kalıyor. Yıldız kardeşini teselli etmeye çalışsa da nafile... Fragmandaki bir sahnenin ardından "Yıldız ile Alihan yüzleşiyor mu?" sorusunu akıllara getiriyor. Bu olay sonrası Zeynep'e gelen telefon Alihan ile ilgili kötü bir gelişme olacağını akıllara getiriyor.

Halit'i Yıldız'a kaptıran Ender, bu acıyla sinsice olanlar yapmaya başlıyor. Yıldız'ın saflığından yararlanan Ender, ona oyun oynayarak cemiyet davetiyesi gönderiyor. Bu tarz davetlere hiç katılmamış olan bu oyuna geliyor. Bu cahillik Halit'in de öfkelenmesine sebep oluyor.

ERİM RAHATSIZLANDI

Halit'in ve Ender çiftinin küçük oğlu Erim rahatsızlanıp bayılıyor. Tüm aile endişelenirken Yıldız'ın iyi niyeti Zehra'nın hışmına uğruyor. Ender ise haberi alır almaz kahroluyor.

Yasak Elma 10. bölümüyle bu akşam Fox TV ekranlarında...