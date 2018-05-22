Fox TV'nin son dönemde çıkışa geçen ve reytinglerde zirveyi zorlayan dizisi Yasak Elma'nın 10. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde Ender'in sisnsi planı Yıldız'ı zor durumda bırakırken Erim ise bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadı. Halit bu sorumsuzluğu nedeniyle Yıldız'a ateş püskürdü. Bu sayeden Ender ise takrar eve döndü. Alihan'ın Zeynep'ten ayrılması sonrası Zeynep karalar bağlarken Alihan'ın gel-gitleri kafaları karıştırdı.

Yasak Elma son bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

YASAK ELMA 10. BÖLÜM

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ender'in eve döndüğünü görünce çok şaşrmış dizi de tam bu esnada bitmişti. Yasak Elma'nın henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. 11. bölümde Yıldız'ın Ender'e ne söyleyeceği ve Halit'le nasıl bir problem yaşayacağı merak konusu... Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

YASAK ELMA 11. BÖLÜM FRAGMANI



