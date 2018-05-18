Yasak Elma 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Halit'i Yıldız'a kaptıran Ender, bu acıyla sinsice olanlar yapmaya başlıyor. Yıldız'ın saflığından yararlanan Ender, ona oyun oynayarak cemiyet davetiyesi gönderiyor. Bu tarz davetlere hiç katılmamış olan bu oyuna geliyor. Bu cahillik Halit'in de öfkelenmesine sebep oluyor.





ERİM RAHATSIZLANDI





Halit'in ve Ender çiftinin küçük oğlu Erim rahatsızlanıp bayılıyor. Tüm aile endişelenirken Yıldız'ın iyi niyeti Zehra'nın hışmına uğruyor. Ender ise haberi alır almaz kahroluyor.





SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?









Halit’in hazırlattığı evlilik sözleşmesini imzalatmak istemesi üzerine Yıldız çok şaşırmıştır. Ama Halit’i de kaybetmek ve şüphelendirmek istemez. Ender, tüm olanlardan sonra Yıldız’dan intikam almakta ve onun bir açığını yakalamakta da kararlıdır. Yıldız ve Halit’in evliliği yüzünden yanlış anlaşılmak istemeyen Zeynep ise Alihan ile yaşadıkları ilişkiyi saklamaya karar verir. Yavaş yavaş Zeynep’e aşık olduğunu fark eden Alihan bu aşkın onu değiştirdiğinin farkına varır. Bunun üzerine ise yapacağı yeni hamle ile Zeynep’i hem şaşırtacak hem de çok üzecektir...



