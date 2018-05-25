Yasak Elma 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ender Yıldız'ın kimyasını bozdu Yasak Elma 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Ender daha ilk günden Yıldız'la uğraşmaya başlıyor. Yıldız, Ender'in bir an evvel evden göndermek isterken Halit ise oğlu Erim için alınan kararın sorgulanmasını kesinlikle istemiyor. Öte yandan Alihan ile Zeynep arasında neler yaşanacağı da merak konusu...