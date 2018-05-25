Yasak Elma 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ender Yıldız'ın kimyasını bozdu
Yasak Elma 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Ender daha ilk günden Yıldız'la uğraşmaya başlıyor. Yıldız, Ender'in bir an evvel evden göndermek isterken Halit ise oğlu Erim için alınan kararın sorgulanmasını kesinlikle istemiyor. Öte yandan Alihan ile Zeynep arasında neler yaşanacağı da merak konusu...
Yasak Elma 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Ender'in Erim için Halit'in evine geri dönmesi Yıldız'ı huzursuzlandırıyor. Yıldız, Ender'den kurtulmak için planlar yaparken Halit'in öfkesiyle karşılaşıyor. Ender ise sinsi planlarıyla yine devrede... Ender, oğlunun üvey annesini aşağılayıp moralini bozmak için fırsat kolluyor.
Alihan ve Zeynep'in asansördeki anları seyirciye keyifli anlar yaşatacak. Alihan, Zeynep'in kokusuyla büyülenirken Zeynep'in laf sokmasıyla yakışıklı adam neye uğradığını şaşıracak.
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Yasak Elma yeni bölümüyle 28 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV ekranlarında...