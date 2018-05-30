Salı günlerinin iddialı yapımı Yasak Elma'nın 11. bölümü dün akşam yayınlandı. Yasak Elma son bölümde Zehra ile Halit büyük bir gerilim yaşarken Zehra son dakika golü atarak herkesi şoke etti. Sinan ile Zehra evlendi! Genç kadının Sinan'ı alıp ailesiyle tanıştırmasıyla birlikte başta Enver olmak üzere herkes şaşkına döndü. Şimdi nasıl bir fırtına kopacak merak konusu...

YASAK ELMA 11. SON BÖLÜM İZLE

YASAK ELMA 12. BÖLÜM FRAGMANI

Son bölümün ekrana gelmesinin ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yıldız, başrakibi Enver'e sürpriz bir gol atarken Alihan'ın kıskançlıkları giderek artıyor. Zeynep'in umursamaz tavrı ise yakışıklı adamı belli etmese de içten içe deli ediyor.

Yasak Elma sezon finali ile 5 Haziran Salı günü Fox TV ekranlarında...







