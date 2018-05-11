Yasak Elma 9. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı! (yeni) Halit ile Yıldız evleniyor
Yasak Elma 9. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölümde Yıldız sonunda amacına ulaşıyor ve Halit'le evleniyor. Ender bu gelişme sonrası içten içe üzülse de bir hinlik yapıp kaleyi içten fethetmenin planını yapıyor. Öte yandan Zehra bu evliliğe ilk tepkisini koyuyor.
ZEHRA DA RAHATSIZ
Halit'in en büyük kızı Zehra da bu evliliğe karşı çıkıyor. Artık Yıldız'ın 3 istemeyeni var. Lila, Zehra ve Ender... Bu arada Ender'den öldürücü darbe diyeceğimiz bir hamle geliyor. Yıldız ve Zeynep'in falcı annesi Ender yüzünden İstanbul'a geliyor.
Yasak Elma 9. bölümüyle 14 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV ekranlarında...